Gayà apela a la unidad para «levantarse ante la adversidad»

José Luis Gayà es un referente del Valencia CF. Más allá de ser uno de los mejores laterales izquierdos que han vestido la camiseta valencianista, es un hombre de la casa, todo un canterano que ahora porta con orgullo y sacrificio el brazalete de capitán. Con todo esto, el de Pedreguer siempre ha mostrado un gran orgullo por su tierra y lo demuestra cada Nou d’Octubre.

Ayer Gayà lanzó un mensaje de unidad como capitán a partir del ejemplo de resiliencia que ha mostrado a lo largo de los últimos doce meses el pueblo valenciano para sobreponerse a todas las adversidades generadas por la dana y la gestión política de la misma.

Con motivo de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana, colgó un mensaje en sus redes sociales dirigido a los valencianos y valencianistas: «Hoy es un día especial para todos los que sentimos esta tierra. El 9 d’Octubre es el reflejo de lo que somos como pueblo. Ser valenciano significa esfuerzo, trabajo y orgullo. Significa mirar adelante sin olvidar todo lo vivido. Significa levantarse cuando las cosas se ponen difíciles con la fuerza de la gente que te rodea».

El defensa forjado en la cantera de Paterna añadía: «En esta tierra aprendemos desde pequeños que pese a las adversidades, lo que nos define es la manera en la que las enfrentamos. Y en la ‘terreta’ solo hay una forma de afrontarlas: juntos».

Un mensaje de unidad dirigido a la afición con el que espera que el equipo salga adelante en los próximos partidos, tras el parón obligado por los partidos de las selecciones internacionales, al que se llegó con un balance pobre de ocho puntos tras las últimas derrotas frente al Oviedo y Girona.

«Hoy quiero quedarme con la unión que se ha demostrado este último año entre el pueblo valenciano. Porque lo que nos une es más fuerte que cualquier obstáculo. En las buenas y en las malas. En Mestalla, en nuestra ciudad o en todos los pueblos. Orgulloso de esta tierra y de su gente. ¡Tots a una veu!», concluía el lateral de Pedreguer enfatizando la unión de los valencianos para resurgir de los difíciles momentos tras la dana.

Los pesos pesados del vestuario son conscientes de que la reacción del equipo a la vuelta del parón pasa por el trabajo diario. En esa línea, se encuadra lo que quiso transmitir Hugo Duro en sus redes sociales, horas antes del mensaje de su capitán Gayà, en un discurso muy parecido. El delantero centro quiere que el rendimiento en los próximos partidos comience a fomentarse con compromiso en los entrenamientos. La plantilla del Valencia CF, decimoquinta en la clasificación de LaLiga tras las ocho primeras jornadas de la competición, atraviesa por un momento delicado. Parte de las críticas de los aficionados y el entorno han ido dirigidas hacia los futbolistas, en especial, después de encadenar dos derrotas ante los que eran colistas del torneo antes de medirse al Valencia.

El cero de seis puntos posibles ahondó en la herida e, incluso, provocó que el pasado lunes el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, compareciera en sala de prensa tratando de amortiguar los efectos de una crisis endémica en el club, prácticamente, desde el aterrizaje de Peter Lim como principal accionista.

Precisamente, por entonces, por octubre de 2014, hace ahora once años, el Antonio Puchades, uno de los principales campos de entrenamiento en lPaterna, fue decorado con frases motivadoras de leyendas del deporte como Ayrton Senna, Usain Bolt o Michael Jordan.

La experiencia empírica de los años ha demostrado que en una entidad gestionada por Meriton hace algo más que motivación para salir adelante. Gourlay dio la cara el lunes tratando de generar un mensaje de unidad, refuerzo de las figuras del entrenador y los jugadores y ambición. El resultado comunicativo logrado posteriormente, como tantas veces en el pasado, resultó contraproducente. El CEO no marcó con claridad el objetivo europeo para la presente temporada, aplazándolo con mayor exigencia para el curso del Nou Mestalla, y regaló un dardo a los futbolistas no esperado por estos: «Necesitamos hombres, no niños».

El madrileño adjuntó dos fotografías sin palabras. En la primera de ellas, se le ve serio, concentrado y focalizado en el balón durante uno de los entrenamientos de los últimos días. Y, en la segunda, se observa la conocida reflexión de Michael Jordan, mejor jugador de baloncesto de la historia, sobre los paneles del Puchades: «Si uno se pone a trabajar, los resultados llegarán. Por eso me concentro en los entrenamientos tanto como en los partidos».

Hasta la fecha, tras ocho jornadas, Hugo Duro es junto a Arnaut Danjuma el máximo goleador del Valencia CF con tres dianas.