Un problema en la defensa para Corberán

Es ahora o nunca para José Copete. El central andaluz tiene ante sí un mes en el que va a ser junto con César Tárrega el central titular del Valencia CF. Después de dejar muchas dudas en sus primeras apariciones con el equipo y perder rápidamente el sitio en favor de Mouctar Diakhaby, la lesión del guineano le ofrece una oportunidad de redimirse y encontrar su lugar en Mestalla.

Copete será titular en el tramo más duro del calendario con un mercado en el horizonte en el que Ron Gourlay ya ha confirmado que va a ir a fichar y la parcela defensiva tiene muchas papeletas de ser reforzada después de quedarse ‘a medias’ en verano. En este contexto, el paso al frente del andaluz es más obligatorio que deseable porque en gran medida de ello depende que el Valencia remonte el vuelo en un tramo tan delicado del año.

Con el Valencia ‘hundido’ por los últimos resultados cuando tenía la oportunidad de dar el salto a puestos europeos, el equipo ha de reacionar con un calendario que le llevará primero a Mendizorroza, más tarde recibirá la visita del Villarreal, irá al Santiago Bernabéu y volverá a Mestalla para medirse con el Real Betis. Cuatro partidos de altos vuelos antes del último parón y que, salvo catástrofe, serán para un Copete que tiene el desafío de cambiar la opinión del valencianismo.

Después de las dudas que dejó en sus primeros dos partidos y de regresar en el fatídico día del Barça, en el que toda la línea defensiva estuvo a un nivel paupérrimo, al futbolista le ‘tocó’ volver contra el Girona por la lesión de ‘Diakha’ y ni estuvo bien en el gol ni gestionó bien los últimos minutos, en los que Stuani le sacó todas las faltas que quiso. Un inicio en su andadura como valencianista -en la que el contexto no le ha ayudado nada- que ha estado muy lejos de justificar el hecho de pagar más de tres millones de euros por él, pero que constituye un suelo desde el que empezar su ‘despegue’.

Mercado ‘a la vista’

Todavía quedan casi tres meses para el mercado de invierno, pero la realidad es que Ron Gourlay lo puso en el mapa en su última comparecencia de prensa, anunciando fichajes para reforzar el equipo. En ese contexto, la defensa es una de las zonas del campo en las que el club tiene trabajo. Ya han sonado algún nombre, como el de Roger Ibáñez de la liga saudí y no será el único que esté en el radar.

Según ha podido saber Superdeporte, cuando el Valencia se convenció, entre finales de junio y principios de julio, de que la continuidad de Mosquera era imposible, insistió en dos futbolistas que estaban entre las primeras opciones para reforzar el perfil zurdo: Jorge Cuenca y Mario Hermoso. La posibilidad de reforzarse con dos centrales empezaba a descartarse, a diferencia de principios de junio, cuando se daba por hecho que Yarek sería vendido semanas después y se esperaba todavía dar salida a Cömert.