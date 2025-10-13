Otra vez en descenso lejos de Mestalla

Carlos Corberán todavía no ha conseguido solucionar uno de los males enquistados en el Valencia desde los últimos años: la pérdida de nivel competitivo lejos de Mestalla. Cambian los entrenadores, pero no la dinámica negativa del equipo. Esta temporada ha comenzado igual. La tónica continúa. El conjunto blanquinegro es ahora mismo equipo de descenso en la clasificación visitante. Es el tercer peor equipo de la competición lejos de casa con solo 1 de 12 puntos. Solo hay dos equipos peores en primera división: Mallorca y Osasuna, ambos sin puntuar a mediados de octubre. Así es imposible aspirar a algo más que no sea la permanencia en la categoría.

El bajo rendimiento del equipo como visitante ocupa y preocupa a Corberán. El técnico insiste tanto en privado como en público en la necesidad de dar un paso adelante lejos de Mestalla. «Entendemos que el equipo tiene que mejorar lejos de Mestalla, tenemos que ganar en capacidad competitiva y aumentarla lejos de nuestro estadio», decía en la previa de Cornellà después del triunfo sobre el Athletic en casa. Los números en este arranque de temporada son más de lo mismo. Tres derrotas (Osasuna, Barcelona y Girona) y solo un empate (Espanyol) en los cuatro desplazamientos. Además, es colista en goles encajados (-8) como consencuencia directa del humillante 6-0 del Johan Cruyff.

Ocho jornadas después y con Mendizorroza en el horizonte, el triunfo se resiste. «Es algo que tenemos que trabajar. Siempre es más difícil que en casa, así lo dicen las estadísticas. Queremos mejorar nuestras estadísticas y nuestros números. Preparamos los partidos igual, independientemente del rival y del contexto. Queremos que el equipo demuestre valentía, alma y capacidad competititiva en Mestalla y lejos de Mestalla cuando jugamos de visitante. No tenemos excusas ni limitaciones. Tenemos la responsabilidad de hacerlo y trabajamos para mejorar los números también f de Mestalla», explicaba el entrenador.

Las causas del horror

Corberán intenta solucionar un problema que condena al Valencia temporada tras temporada en los últimos años de la ‘era Meriton’. La falta de exigencia y el conformismo del club que se transmite al equipo, la pérdida de nivel competitivo de la plantilla y la salida de jugadores de jerarquía capaces de soportar la presión visitante ha convertido al Valencia en un equipo vulnerable lejos de Mestalla.

Datos que asustan

De momento, no hay solución posible. Las cifras hablan por sí solas. El equipo fue el quinto peor visitante de LaLiga en la 24/25 con solo 2 victorias en 19 salidas (9 empates y 8 derrotas). El porcentaje global da todavía más miedo: solo dos victorias (Real Madrid y Las Palmas) en los últimos 26 desplazamientos ligueros desde el pasado 15 de abril de 2024. Solo dos triunfos en 18 meses, en año y medio. Para encontrar la última portería a cero hay que remontarse al 4 de octubre de 2024 contra el Leganés (0-0). Hace más de un año.