La Fiscalía de Portugal avanza en la investigación por presunta corrupción de Peter Lim

La Fiscalía de Portugal avanza en la investigación contra Peter Lim y varios exdirectivos del Valencia CF por una serie de presuntos delitos denunciados por el exvicepresidente del Valencia CF Miguel Zorío en relación a los fichajes de Rodrigo Moreno y André Gomes por parte del club valenciano y procedentes ambos futbolistas del Benfica portugués. Según ha informado Miguel Zorío a Levante-EMV, la propia Fiscalía del país vecino ha dado permiso por escrito al propio Zorío para hacer pública la reunión que tuvo con las autoridades lusitanas en Lisboa el pasado 11 de julio.

El pasado mes de julio el también portavoz de Marea Valencianista aportó más documentación al ministerio público de Portugal, "que está investigando los posibles delitos de corrupción internacional cometidos por Peter Lim, Jorge Mendes, Layhoon y los ejecutivos del club valenciano, en los fichajes de los jugadores del Benfica que llegaron al Valencia CF con un precio desorbitado y unas comisiones absolutamente ilegales", indica el propio Zorío.

Reunión el 11 de julio, en la Procuradoría General de Lisboa

La citada reunión se celebró en la sede oficial de la Procuradoría General (Fiscalía en España), sita en la Rua Gomes Freire 213 de Lisboa. En concreto, en el encuentro, estuvo presente el exvicepresidente del Valencia CF y dos procuradores que dirigen la investigación, pertenecientes a la DCIAP (Departamento Central de Investigación y Acción Penal), más dos policías especializados en delitos económicos. En la reunión, Miguel Zorío detalló la información aportada por correo electrónico hace unos meses, basada en la documentación que el propio Benfica aporta periódicamente a la Bolsa de Lisboa, "y en la que se demuestra taxativamente que gran parte del dinero pagado por el Valencia CF en concepto de fichajes, nunca llegó al club de Lisboa", señala Zorío.

La fiscalía de Portugal está trabajando en un procedimiento abierto en febrero tras la denuncia presentada por el portavoz de Marea Valencianista este mismo año. En este caso, Zorío también les informó sobre la sentencia del T.A.S. (Tribunal de Arbitraje del Deporte) de mayo de 2021, "en la que no solamente condenaron a Meriton por el fichaje de Rodrigo Moreno y André Gomes al Benfica, si no que demostraron (dato que había pasado inadvertido hasta ahora) que la empresa del singapurense tuvo una posición monopolística en la doble operación Benfica/Meriton y Meriton/Valencia/Benfica", recuerda el denunciante. Los jueces del TAS, en la página 6 de la sentencia (punto 5.1.b), "demuestran que Meriton cobró al Benfica el 5% anual del importe de los fichajes de Rodrigo Moreno y André Gomes, que en total costaron 45 millones de euros más 10 millones en variables", sostiene Zorío.

Miguel Zorío en una foto tomada frente al Ayuntamiento de València. / José Manuel Lopez

Por otra parte, el socio y accionista opositor a Peter Lim explicó a la fiscalía portuguesa la información que el propio Valencia CF ha difundido en sus cuentas anuales, sobre el préstamo de 100 millones de euros que inicialmente dio Meriton al club para poder abordar los fichajes de Cancelo, Rodrigo Moreno, André Gomes y Enzo Pérez. "Concretamente, en las cuentas anuales del ejercicio 2020/21 reconocen que los intereses del préstamo de Meriton ascienden a 5.268.000 euros", recuerda el exvicepresidente del club.

"Si a todo esto sumamos, que el Valencia CF pagó 85 millones de euros por los cuatro jugadores (más 10 millones en variables por Rodrigo), que el Benfica se quedó un porcentaje importante de la posterior venta de los mismos, y que de esos 85 + 10 millones de euros, sólo llegaron a Lisboa 52 millones, veremos que la operación sirvió para inyectar dinero en las delicadas arcas del Benfica y en las importantes cuentas de Meriton, desvalijando al Valencia CF. Todos esos detalles centraron la reunión de casi dos horas en la sede central del DCIAP de la Procuradoría General de Portugal", relata Miguel Zorío a Levante-EMV.

Presuntos delitos societarios por falsedad contable y presunto delito de corrupción internacional

Miguel Zorío fue desgranando cómo "Peter Lim siempre tuvo la posición de fuerza: dominaba al club vendedor (SL Benfica), también al club comprador (Valencia CF), y -presuntamente- les cobraba a los dos”. En la reunión, los fiscales le informaron a Zorío, que, tras su denuncia, la Fiscalía de Portugal acordó incoar diligencias de investigación contra los cuatro presuntos sospechosos de gestionar el Valencia CF de forma desleal: "Peter Lim, Jorge Mendes, Layhoon y Amadeo Salvo". Los hechos denunciados por Miguel Zorío al Ministerio Público portugués, "pueden ser constitutivos de un presunto delito societario por falsedad contable tanto en el Benfica como en el Valencia CF, y de un presunto delito de corrupción internacional entre particulares y de delito contra las dos haciendas públicas". La fiscalía portuguesa comenzó en febrero a investigar "la conexión entre las empresas de Jorge Mendes, Peter Lim, el fondo de inversión del Benfica y los dos clubes afectados, junto con los administradores de estas sociedades, con las Islas Caimán al fondo", matiza el denunciante.

"Jorge Mendes ya ha tenido que declarar por estos hechos", defiende Zorío

Según le consta a Miguel Zorío, "Jorge Mendes ya ha tenido que declarar por los hechos que se están investigando". El centro del presunto delito se centra "en las compras y ventas de jugadores realizadas por Peter Lim y el club portugués, al que previamente el empresario singapurense había prestado dinero para salvarlo de la ruina, eso sí, quedándose en prenda los derechos de los principales jugadores del Benfica a un precio irrisorio".

Hay que recordar que sólo en un año, "el Valencia CF gastó 211 millones de euros en jugadores, algo sólo al alcance del Chelsea, City o PSG. Lo más extraño de todo es que, por ejemplo, de los fichajes de Cancelo, André Gómez, Enzo Pérez y Rodrigo, que costaron 85+10 millones de euros al Valencia CF, casi la mitad fueron a parar a manos de los agentes participantes (gastos de fichajes los denomina el Benfica en la documentación que presenta a la Bolsa de Lisboa. El Benfica salvó así su quiebra económica y recibió asistencia financiera de Peter Lim y Jorge Mendes a costa del Valencia CF)", matiza el exvicepresidente del club.

En la documentación presentada a fiscalía, sostiene el portavoz de Marea Valencianista, "se demuestra -presuntamente- cómo, por ejemplo, Rodrigo y André Gomes fueron comprados al Benfica por Meriton Capital Ltd, de Peter Lim, y después revendidos al Valencia CF. Rodrigo le costó al Valencia CF 30 millones de euros más otros 10 millones en variables, mientras Gomes costó 15 millones y el Benfica (también controlado por los investigados) se quedaba el 25% de una futura venta del jugador. De los 30 millones (más 10 en variables) de euros de Rodrigo, sólo 12,6 llegan al Benfica. De los 15 millones de euros de André Gomes, 5,5 se pierden por el camino de los gastos. De Enzo Pérez, el Valencia CF pagó 25 millones de euros y más de 6 millones se fueron en gastos del fichaje", continúa relantado Zorío.

La participación de fondos de inversión y clubes ligados a Jorge Mendes, "en estas presuntas componendas", subraya Zorío, "son los que centran los delitos de administración desleal y corrupción entre particulares: Benfica Stars Fund o Quality Sports Investments". Todo ello, "con la ayuda del presidente presidenta del Valencia CF en cada momento, y con el beneplácito del administrador de hecho del club ché, Peter Lim", reitera el exvicepresidente.

"Por algún sitio, abriremos la brecha judicial" para sacar a Lim del VCF

Para acabar, Miguel Zorío quiere transmitir al valencianismo que es "curioso" que en Portugal "se investiguen los posibles delitos de Lim, y en València, han tenido que ser tres jueces de la Audiencia quienes han tenido que exigir a fiscalía y al juzgado de instrucción, que hay suficientes pruebas como para que tengan que volver atrás en su intención de archivar la investigación, sin especificar las diligencias practicadas y sin detallar los motivos por los que se niegan reiteradamente a investigar los mismos hechos que si se investigan en Lisboa. Seguimos en el partido, y por algún sitio, abriremos la brecha judicial para demostrar que el Valencia CF es una parte más del entramado societario de Peter Lim”, concluye.