El Valencia encarga la venta de las parcelas del viejo Mestalla para viviendas, hoteles y de oficinas

El Valencia CF ha otorgado a CBRE, firma internacional de consultoría y servicios inmobiliarios de gran prestigio, "el mandato de venta en exclusiva" de los terrenos sobre los que se asienta el Camp de Mestalla, según ha informado la entidad blanquinegra en un comunicado.

"La parcela, en la que se encuentra el estadio del Valencia CF hasta que se produzca el traslado al Nou Mestalla en verano de 2027, cuenta con una superficie edificable de aproximadamente 90.000 m², que contempla una distribución de usos entre residencial y terciario, incluyendo uso hotelero y de oficinas", recuerdan estas fuentes del club presidido por Kiat Lim y propiedad de Peter Lim.

"Esta configuración ofrece un alto potencial de transformación y reposicionamiento, en línea con las tendencias actuales de multifuncionalidad de los espacios deportivos y regeneración urbana", apunta el club.

La operación estará liderada por la división de Sports de CBRE, línea de negocio que pone el foco "en maximizar el valor de los activos deportivos y potenciar su impacto positivo en el entorno en el entorno urbano y social", en estrecha coordinación con la oficina de CBRE en Valencia, donde la compañía está presente desde hace 25 años.

"La colaboración entre la división de Sports y el equipo local permitirá integrar el conocimiento especializado del sector deportivo con una comprensión detallada del mercado inmobiliario local. Esta coordinación facilitará una aproximación estratégica alineada con las características del activo y su contexto urbano", señalan las mismas fuentes.

El historial de CBRE incluye proyectos emblemáticos a nivel nacional, como la nueva ciudad deportiva Celta360 (RC Celta de Vigo), e internacional, como el Everton Stadium (Everton F.C.).

150 millones mínimo

Tal como publicó Levante-EMV recientemente, el Valencia CF quiere sacar un mínimo de 150 millones de euros por esta operación inmobiliaria que le vendrá muy bien para poder amortizar deuda a futuro o seguir avanzando en otros proyectos deportivos. El nombre de CBRE ya había sido apuntado por Tribuna Deportiva como la consultora que iba a vender en exclusiva estos terrenos y Levante-EMV se hizo eco de la misma información tras verificarla.

Ciertamente, en función de cómo evolucione el mercado, la transacción inmobiliaria podría dejar hasta 160 o 170 millones en las arcas del VCF teniendo en cuenta la escasez de suelo urbanizado o urbanizable que existe en la capital valenciana.

Precedentes

Hay precedentes sobre la cantidad económica que podría ingresar el club propiedad de Peter Lim. En abril de 2019, ya trascendió un acuerdo entre el club, entonces dirigido por Mateo Alemany, y la gestora ADU Mediterráneo y la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (Concovi) para venderle los terrenos sobre los que se levanta Mestalla. La operación se dijo entonces, se cerró por encima de 113 millones de euros. Como es sabido aquel plan no fructificó pero el montante económico, hace 6 años, hoy se antoja corto. Han pasado varios años y el metro cuadrado construible en València está disparado.