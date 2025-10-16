Luis Rioja: "Los jugadores no nos sentimos señalados por Corberán"

El jugador sevillano del Valencia CF Luis Rioja analizó ayer diversos aspectos de actualidad con vistas al partido de este lunes contra el Alavés. El extremo señaló sobre las declaraciones del técnico Carlos Corberán que los jugadores «no nos sentimos señalados por las palabras del míster tras perder ante el Oviedo». Para Rioja el supuesto señalamiento público del entrenador después del partido contra el Oviedo (1-2) no fue así. «No creo que la gente lo entendiese así, aunque da más morbo, vende más, lo negativo que lo positivo», dijo apuntando a la prensa. Según el jugador de 31 años, lo que comentó el entrenador fueron descripciones tácticas y «correcciones» que Corberán hizo en el interior del vestuario. «Vino a explicárnoslo, pero no hacía falta, dentro sabíamos que analizaba cuestiones tácticas dando nombres», agregó el futbolista.

En cuanto a aquello que dijo el CEO Ron Gourlay sobre que los jugadores no están haciéndole la cama al entrenador, el atacante resaltó: «Vamos todos en el barco de Corberán, vamos a remar todos». Respecto a su pasado en Mendizorroza, Rioja señaló que el Alavés «para mí lo es todo, me hice un hombre allí. Mi hija es vitoriana... es amor puro. Vitoria es mi casa», subrayó.

Por último, el extremo renovará automáticamente entre finales de diciembre y principios de enero si sigue con su habitual regularidad en función de una cláusula de rendimiento que hay en su contrato. «Mi meta es estar a disposición del Valencia el máximo de tiempo posible, estoy abierto a lo que ellos quieran, a una renovación automática... a hablar cuando quieran para estar más años porque aquí me siento una persona feliz», concluyó.