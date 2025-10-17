El capitán Tárrega celebra sus primeros 50 partidos

La historia reciente del Valencia CF no se caracteriza precisamente por las buenas noticias, pero en medio de toda esta vorágine de devaluación deportiva e institucional ha emergido la figura de César Tárrega, un futbolista de gran nivel deportivo y, sobre todo, una figura representativa para la afición por una cuestión de valores y porque es casi una extensión de la afición en el campo.

El defensor valenciano, que en su infancia ocupó las gradas del emblemático estadio de Mestalla, cumplió la última jornada 50 partidos con la camiseta blanquinegra.

Desde que el futbolista debutase en 2021 ante el Utrillas a las órdenes de José Bordalás a sus 19 años ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los capitanes del Valencia CF y pieza imprescindible del equipo. Ni siquiera partía como el central favorito de Paterna, pero con trabajo y un estilo defensivo aguerrido, el de Alaquàs ha ido quemando etapas hasta llevar ese clásico dorsal ‘5’ del club de sus amores.

Quemó todas las etapas

Para llegar a ser uno de los capitanes, Tárrega primero tuvo que convertirse en el mejor central del Valencia Mestalla y ser considerado un jugador con proyección de élite. Esto le abrió las puertas a poder gozar de una muy buena cesión en Segunda División. Llegó a un equipo puntero de la categoría como el Real Valladolid, se hizo con el puesto en tiempo récord y fue clave para lograr el ascenso a Primera División.

No había duda, Tárrega tenía sitio de vuelta en la primera plantilla del Valencia CF después de haber hecho una ‘mili’ muy necesaria y que en las últimas temporadas cada vez se estaba haciendo menos en el club por la necesidad acuciante de ‘forzar’ el ascenso de jugadores del filial. Ya curtido, poco le costó hacerse con el puesto a las órdenes de Rubén Baraja.

A pesar de la mala temporada del equipo, el central valenciano se convirtió posiblemente en el mejor futbolista de la temporada, un fijo para los dos entrenadores y con ese rendimiento se coló en la lista de la Selección Sub21 para jugar un Europeo de la categoría como central titular, un ascenso meteórico en su carrera deportiva.

Renovado pese a las ofertas

Llegó verano y el club se sentó con él a tratar una renovación que se había ganado en el campo. Fruto de su gran nivel con el equipo la temporada pasada, en el mercado aparecieron equipos importantes dispuestos a ofrecer una buena suma de dinero y también de ofrecerle a Tárrega un contrato más alto.

Su sueño de jugar en el Valencia prevaleció y acabó firmando su nueva vinculación con la entidad de Mestalla hasta 2030, siendo nombrado como uno de los cuatro capitanes de la plantilla solamente un año después de llegar a ella, siendo un ejemplo de profesionalidad y también de rendimiento. Esta temporada las cosas no han empezado nada bien para el equipo. El club vendió en verano a Cristhian Mosquera, la pareja principal de Tárrega atrás, y también se deshizo de Yarek Gasiorowski. Junto con Mouctar Diakhaby ha hecho una pareja más solvente, aunque con altibajos, pero ahora, con la lesión del guineano, se enfrenta al gran desafío.

El central valenciano hará pareja con un José Copete, que ha empezado sembrando dudas, los próximos seis o siete partidos, por lo que tiene ante sí el reto de liderar al equipo desde atrás y de ayudar al andaluz a encontrar una versión mucho mejor que la exhibida hasta la fecha.

Tárrega, que lleva ya cincuenta partidos como valencianista, ha jugado esta campaña todos los minutos. Ha sido titular en los ocho encuentros y en ningún momento ha sido sustituido. De hecho no ha tenido ninguna lesión en toda su joven carrera deportiva.