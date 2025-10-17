Fenwick aprieta para que Mestalla sea sede del Mundial

El arquitecto responsable del Nuevo Mestalla, Mark Fenwick, intervino recientemente en el World Football Summit (WFS) celebrado en Madrid, donde dejó varios titulares sobre la marcha de las obras y sobre la condición del nuevo Mestalla como posible sede del Mundial 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. El director de la magna obra que se desarrolla en la Avinguda de les Corts Valencianes señaló que entre los estadios del Mundial «creemos que debe estar Valencia, -el Nou Mestalla- un estadio de 70.000 personas, realmente tiene que estar. Vamos a empujar para que esté». De hecho, el urbanista insistió en que va a ser «un estadio top».

Fenwick explicó que hoy en día los campos de fútbol, como los grandes pabellones como el Roig Arena, «tienen que ser más que un estadio, tiene que haber más cosas en los estadios y por eso vamos de la mano de gente pues como Legends que está aquí, como Zertior, que son compañeros que nos ayudan en establecer lo que debe ir en el estadio».

El gran objetivo con estas construcciones es que «sean estadios viables económicamente todos los días del año, y sean homologados». En la reanudación de las obras del Nou Mestalla, en enero de este año, Fenwick ya insistió en esta idea de convertir la nueva infraestructura en un icono de la ciudad: «El Nou Mestalla no es un lugar solo para el fútbol, será un templo donde la afición del Valencia CF podrá vivir cada partido de una forma única y para ello hemos logrado reunir un equipo magnífico de técnicos y arquitectos que venimos trabajando en él desde el inicio. Desde entonces hemos hecho tres estadios en un Mundial y tenemos más de 50 estadios acreditados», comentó.

En Madrid, hace unos días, el arquitecto también se refirió al largo período de construcción de la futura casa futbolística del Valencia CF. Con un gran sentido del humor subrayó: «El Nuevo Mestalla empezó hace 20 años. El niño nació, después se paró y ahora se acabará la universidad. A ver si al final lo podemos acabar», apuntó. Este proyecto «ha pasado por muchos presidentes, pero ya estamos en obra y va para adelante», reiteró en una conferencia titulada ‘De Catar 2022 al Mundial 2030, el reto de crear a transformar estadios’.

Mundial 2030

Tras la retirada de Málaga y de La Rosaleda que se anunció hace unas semanas, la lista de las posibles sedes de la cita mundialista se ha quedado en diez estadios: Anoeta, Camp Nou, Gran Canaria, La Cartuja, Metropolitano, Nueva Romareda, RCDE Stadium, Riazor, San Mamés y Santiago Bernabéu. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, declaró recientemente que la decisión definitiva está en manos de la FIFA, que la dará a conocer «en el momento que toque». Eso sí Vigo se ha postulado de forma intensa para convertirse en sede del Mundial y su alcalde Abel Caballero no está dispuesto a renunciar al sueño mundialista. Tal como recogía Estadio Deportivo, Caballero mostró su deseo de que el Nou Mestalla esté entre los elegidos «porque Valencia sufrió mucho y España le debe que sea sede del Mundial», en referencia a la catástrofe de la dana. Pero no por ello , el alcalde de Vigo dejará de luchar para que también tenga un sitio Balaídos en el evento internacional.

Productos ‘Hospitality’

Por otro lado, el Valencia CF ha sacado a la venta una oferta de productos ‘Hospitality’ para el Nou Mestalla, diseñada junto a Legends, referente internacional en experiencias premium dentro del sector del entretenimiento y el deporte.

Según detalló el club en su página web, la oferta ‘premium’ ha empezado a comercializarse a través de un fornulario en el mismo sitio del Valencia CF. La entidad indica que el «nuevo estadio va unido al diseño de una propuesta nunca vista en la ciudad, que servirá para disfrutar de eventos deportivos y de entretenimiento los 365 días del año, con el máximo confort y servicios premium».

La propuesta incluye 10 modalidades de productos ‘Hospitality’ diseñados para adaptarse a los diferentes gustos, precios y necesidades de cada usuario. Entre sus principales beneficios, destacan las ubicaciones privilegiadas en el estadio y una cuidada oferta gastronómica disponible antes, durante y después de cada partido. Además, cada producto incorpora una serie de ventajas adicionales que enriquecen la experiencia y varían en función de la categoría elegida.

Se trata de espacios en los que tanto empresas, como familias y grupos de amigos aficionados, tienen la oportunidad de disfrutar del fútbol desde una perspectiva privilegiada.