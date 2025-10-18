Valencia-Vitoria, billete de ida y vuelta

A mitad de los años setenta, dos jugadores salieron de Mestalla rumbo a Mendizorroza para volver, un año después. El Alavés se convirtió en un trampolín para el portero Carlos Pereira y el centrocampista Miguel Ángel Adorno. El gallego contaba con 24 años y trataba de resarcirse de un desafortunado debut en primera división. El argentino, dos años mayor, se había estancado después de 4 campañas como valencianista.

Procedente del Pontevedra, Carlos Pereira fichó por el Valencia en el verano de 1974. Las referencias eran inmejorables. En Pasarón había acreditado unas magníficas condiciones. Suplente de Balaguer en los primeros partidos del ejercicio, le llegó la oportunidad de estrenarse muy pronto, en la cuarta jornada de la Liga 74-75, ante el Barça y en el Camp Nou. Una lesión del portero de La Pobla de Vallbona facilitó su presencia en el once. El Valencia acabó goleado por 5-2. Además de las genialidades de Cruyff, autor de dos goles, la desafortunada actuación del guardameta gallego contribuyó a la debacle. El juego valencianista mereció mayor recompensa, pero cuando el encuentro estaba 3-2, con más de media hora por delante, Pereira volvió a fallar.

Señalado por la crítica, su situación empeoró pocos días después de forma surrealista. Se disputaba un torneo de reservas bajo la denominación de Campeonato Supra-regional, y el Valencia perdió en casa con el Real Murcia por 0-1. El gol visitante dejó en evidencia al portero por culpa de otro error. Las protestas en la grada se sucedieron. Los miles de aficionados presentes la tomaron con Pereira. Ya no volvió a jugar en ese ejercicio un partido oficial. Tan sólo disputó 45 minutos ante el Levante UD en el citado torneo, cuando reemplazó a Cota en el descanso, con triunfo en Mestalla por 2-0.

Ejemplar de Levante-EMV del 15 de febrero de 1977 / L-EMV

Pereira y el club acordaron que lo mejor para ambas partes era salir cedido por una temporada. El Alavés fue su destino. El conjunto vasco militaba en segunda en la campaña 75-76, después de haber salvado una promoción de permanencia ante el Levante, del chileno Carlos Humberto Caszely. En la plantilla valencianista competían tres porteros que se alternaron en la titularidad, un valenciano, Balaguer; y dos vascos: Basauri y Marro. La andadura de Pereira en Vitoria tampoco fue para tirar cohetes. Suplente del veterano Rodri, guardameta del Sevilla durante 11 años, jugó poco, pero se curtió y regresó a Valencia en el verano de 1976. Su vuelta pasó inadvertida. La delantera integrada por Rep, Diarte, y Kempes disparaba las ensoñaciones entre los aficionados.

En la segunda vuelta de la campaña 76-77, en el campo del Betis, Pereira volvió a ser titular con el Valencia. Bajo una lluvia torrencial, no hubo goles y cuajó una excelente actuación. Las cañas se tornaron lanzas. Antes ya había actuado en la Copa, con triunfo en Mestalla ante el Real Oviedo por 3-0. El portero gallego demostró aplomo y confianza y con su saber estar se ganó la indulgencia de la grada. Pereira fue titular en todas las jornadas ligueras hasta el final del torneo. La amargura de aquel debut traumático quedó superada. En los siguientes años sostuvo una gran competencia con Manzanedo. Ambos se alternaron en las alineaciones. En mayo de 1980, ascendió a los cielos como el “héroe de Heysel”.

Cuando se habla de aquel Valencia que asombró con un arranque fulgurante en el ejercicio 76-77, conviene resaltar la figura de Miguel Ángel Adorno, su director de orquesta. El argentino, fichado en el verano de 1971, había dejado de tener peso específico con el paso del tiempo. Desaparecido de las alineaciones y envuelto en el escándalo de la falsa documentación de los oriundos, apenas contaba para el entrenador yugoslavo, Milovan Ciric. Una suculenta oferta económica le convenció para irse al Alavés. Junto a Pereira, en el cuadro vitoriano también estaba Gabriel Uriarte, integrante de la plantilla valencianista que ganó la Liga 70-71. Además, ese año desembarcaba en Mendizorroza un jovencísimo Jorge Valdano desde Argentina.

Adorno jugó muy poco. La aventura no salió cómo esperaba y sin pensárselo dos veces aprovechó la oportunidad de regresar a un Valencia repleto de estrellas pero carente de un cerebro. Claramunt estaba ya en fase crepuscular. En la medular, Tirapu aportaba esfuerzo y Saura la constancia, faltaba el criterio y la visión de juego que tenía Adorno. Gracias a su excelsa calidad, los delanteros podían brillar. Les suministraba balones en las mejores condiciones. No es de extrañar que el “Lobo” Diarte marcara 11 goles en 7 partidos. La orquesta funcionaba cuando el argentino llevaba la batuta. Su reinado, durante las 8 primeras jornadas, con el Valencia líder y asombrando por su juego exquisito, acabó cuando se lesionó en el Bernabéu.

Un mes después reapareció en el Camp Nou, pero ya nada era igual. A la severa goleada recibida se unió una crisis de vestuario. El equipo aún mantuvo el tono durante la primera vuelta. Posteriormente, Adorno se diluyó. El equipo perdió frescura. Agarrado a la solvencia de sus delanteros, el Valencia siguió en la parte alta de la tabla pero en la segunda vuelta el sueño se rompió definitivamente.