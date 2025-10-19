El canterano Martínez vive su segunda temporada en Vitoria

Toni Martínez, canterano del Valencia CF, se enfrentará este lunes al conjunto de Corberán como jugador del Deportivo Alavés. El delantero español abandonó Paterna en busca de minutos y oportunidades, ya que en aquel momento se disputaba el sitio con Rafa Mir, actual delantero del Elche. Tras varios años buscando su hueco por distintos equipos, ha logrado asentarse como una pieza importante en el equipo de Coudet.

El rol de Toni Martínez esta temporada está siendo distinto al de la pasada campaña. Ha sido titular en cinco de los ocho partidos del Alavés y ya ha marcado dos goles, ambos ante equipos valencianos, Elche y Levante. El delantero apunta como titular en el enfrentamiento ante su ex equipo el lunes a las 21:00.

El West Ham fue su primer equipo al dejar el Juvenil A del Valencia CF en la 2016/17, aunque su participación no fue la esperada. Llegó al equipo Sub 23 del conjunto inglés y desde el primer momento demostró tener una gran capacidad goleadora, pero el salto al primer equipo parecía demasiado en Inglaterra. Fue encadenando cesiones hasta que acabó contrato con los «Hammers» en 2019, sin haber debutado en Premier League.

Su primera cesión fue en el Oxford United de League One. La siguiente temporada, en el mercado invernal, volvió a España para recalar en el Real Valladolid. En el conjunto vallisoletano apenas contó con minutos. La 2018/19 continuo cedido en segunda división española. Jugó la primera parte de la temporada en el Rayo Majadahonda y la segunda en el Lugo. Una vez finalizado el contrato con el West Ham se marchó al Famalicao portugués. Tras su gran temporada, el Oporto se hizo con sus servicios por 3,2 millones. Fue una pieza clave en la rotación del equipo. Y la pasada temporada fichó por el Alavés por 2 millones de euros. El año pasado actuó como revulsivo. Esta campaña parece que está entrando más en los planes de Coudet. n