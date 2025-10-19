Corberán reclama a la plantilla «un paso adelante» en Vitoria

«Es el momento de dar un paso adelante». Así lo defendió ayer el entrenador del Valencia CF Carlos Corberán en rueda de prensa y pensando en el partido que disputan los valencianos mañana frente al Alavés. «Es un momento de que todos demos ese paso, de que nos comprometamos como grupo y demos lo mejor de nosotros y revertir los dos últimos resultados», reflexionó el míster.

«Para mí la plantilla es joven pero está preparada para ser competitiva. Los resultados dependen de dos variables, de jugar bien y de competir bien», insistió. Asimismo, el entrenador prometió un plus de intensidad de sus jugadores: «El Valencia va a empezar con determinación y con compromiso con ganas de revertir los resultados de los últimos dos partidos», señaló a preguntas de la prensa.

Y es que el Valencia CF volverá del parón en plena crisis con la imperiosa necesidad de sacar puntos cuanto antes. La primera parada le llevará a Mendizorroza, a un estadio que no se le da especialmente bien, pero en el que deberá poner a prueba todo el trabajo de las últimas semanas. Para el encuentro, Carlos Corberán tendrá una serie de bajas que le van a condicionar tanto el once como la rotación. Hasta cuatro futbolistas no entrarán en la convocatoria, según explicó el propio entrenador.

Había dos claras, las de Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani, que tienen lesiones muculares importantes y que les tendrán fuera las próximas semanas.

Ahí José Copete tendrá que dar un paso al frente en un momento delicado, mientras que en banda el equipo pierde un futbolista para la rotación.

Ni Ugrinic, ni Foulquier

Corberán también confirmó ayer que ni Dimitri Foulquier ni Filip Ugrinic llegarán a tiempo. Según el entrenador ambos empezaron un proceso de trabajo individual durante el parón para recuperarse de sus molestias en la rodilla y luego volver al grupo, pero que al reincorporarse no pudieron trabajar al mismo ritmo que sus compañeros y serán baja.

En cuanto a Mendizorroza y el Alavés, que le ha ganado en las tres últimas temporadas al Valencia CF de en su casa, el entrenador de Cheste matizó: «es un campo muy competitivo, un equipo que te exige dar una entrega absoluta en el partido. Un rival capaz de ser agresivo y de presionarte. Un rival que te exige dar lo mejor de ti», remarcó. No hay que olvidar que el Valencia CF se marchó al parón de selecciones con muchos problemas que le han costado puntos en las últimas semanas. Desde el balón parado hasta los bandazos tácticos que no le han ayudado en absoluto. En estas dos semanas, la plantilla y el entrenador han tenido una gran oportunidad para incidir en todos aspectos y con la única ausencia de Dimitrievski .

Corberán, fue preguntado por el balance que ha podido hacer de esos 15 días de trabajo en la Ciudad deportiva de Paterna incidiendo en los problemas que arrastraba el plantel. El técnico confesó que será la competición la que diga cómo de efectivo ha sido ese ‘encierro’ en Paterna trabajando con un fin de semana de por medio sin partidos, pero sí señaló que se ha trabajado en pulir todos los aspectos en los que el Valencia CF ha estado fallando las últimas dos semanas: «El equipo ha trabajado intentando mejorar en todos los frentes en los que creemos que se puede mejorar». Más concretamente sobre la pelota parada, Corberán puso de manifiesto que encajar cuatro goles les ha condicionado mucho y les ha complicado mucho la situación en la clasificación y que lo han trabajado al detalle, pero que haber encajado esos cuatro goles no les puede hacer entrar en «psicosis».