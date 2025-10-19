LaLiga rectifica y emite el plantón de los jugadores

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció este viernes que en todos los partidos de Primera División de esta jornada se iba a producir un plantón durante los segundos iniciales. Una medida acordada con los capitanes de los 20 equipos en protesta por la celebración del Villarreal-Barça en Miami sin que los futbolistas hayan sido consultados.

Esta protesta, de la que quedarán eximidos los jugadores de los dos clubes implicados y de la que dio cuenta ayer Levante-EMV, se estrenó el mismo viernes, en el Oviedo-Espanyol que abrió la jornada. Aquellos que vieron el partido por televisión, sin embargo, no fueron conscientes del plantón de los jugadores. La producción televisiva la obvió, mostrando un plano general del estadio Carlos Tartiere durante esos segundos iniciales del partido, ganado por el cuadro perico.

Críticas a la censura de LaLiga

Esta decisión de LaLiga, responsable de la producción televisiva de los partidos, provocó en las horas posteriores una ola de críticas, por cuanto suponía la censura a un acto de protesta de los jugadores, ocurrido durante el transcurso del partido. Horas después, la organización que preside Javier Tebas rectificó. En el siguiente partido de la jornada, el Sevilla-Mallorca que arrancó ayer a las 14 horas, el plano televisivo permaneció en el interior del Sánchez-Pizjuán durante los segundos iniciales del encuentro.

La retransmisión televisiva mostró un plano cenital del saque de centro, muy cerrado, eso sí. Es decir, no se apostó por el plano más natural e informativo, que sería un plano general con los 22 futbolistas parados mientras el reloj avanzaba. No obstante, en ese plano cerradísimo se percibía que la acción estaba parada y los comentaristas del partido, emitido por Movistar+ LaLiga, han explicado a la audiencia que el motivo de esa anomalía era la protesta auspiciada por AFE. Algo que no ocurrió durante el arranque del Oviedo-Espanyol. Por su parte, en la previa del Real Madrid, que juega hoy en Getafe, el entrenador Xabi Alonso cargó duramente contra el encuentro organizado en Miami.

Xabi:«Adultera la liga»

«Mi opinión sobre el partido entre el Villarreal y el Barcelona que se jugará en Miami es la misma que hace dos meses. Estoy en contra. Adultera la competición. No ha habido unanimidad, ni consulta, se va a jugar en un campo neutral. La negativa es un sentir de todos los clubes. Si creyésemos que se puede dar, adelante, pero no es el caso», sentenciaba.n