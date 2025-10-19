El Valencia se enfrenta a su pesadilla a balón parado

Este lunes, a las 21 horas, el Valencia CF se enfrentará a una de sus peores pesadillas en Mendizorroza: los balones colgados al área. Mientras los valencianistas lo han sufrido con graves consecuencias en sus últimos tres partido, el Alavés ha sabido hacer de estas acciones su principal de supervivencia en la Liga. El balón parado o colgado a la portería con la pelota viva son las armas de ataque con los de Eduardo Coudet pueden sumar en la clasificación hasta tres puntos más que los de Corberán, once.

Carlos Corberán ha dispuesto de dos semanas limpias, con un solo internacional en el capítulo ausencias, para preparar a conciencia una visita a Vitoria en la que su equipo se juega mucho: en especial, la posibilidad de escapar de la zona baja antes de afrontar un tridente de partidos muy duro: Villarreal, Real Madrid y Betis.

El entrenador de Cheste ha trabajado a conciencia la concentración en las líneas defensivas: retaguardia y medio campo, así como las correspondientes ayudas de la pareja de delanteros. La atención debe ser máxima a la hora de repeler las acciones a balón parado y los balones en juego enviados a los dominios de Julen Agirrezabala.

Además, el reto tendrá la dificultad añadida de tener que encaralo sin uno de los mejores hombres por los aires del equipo, el lesionado Mouctar Diakhaby. De hecho, según las estadísticas, el Valencia CF está entre los cinco equipos de la Liga que más tantos han recibido a balón parado. Cuatro en total. Estos últimos cuatro que han abierto un herida que ha dejado al conjunto de Corberán en decimoquinta posición. Solo el Oviedo (7) y el Levante (5) han encajado más goles en acciones a balón parado (ABP). Cuatro en contra, igual que el Valencia, también Getafe y Real Madrid.

El Valencia va a requerir afinar todos los sentidos en Mendizorroza. Los alavesistas cuentan con todo un repertorio con el que dañar a los rivales bien con saques de falta, córners o centros laterales. Y, también, con especialistas en la materia. Carlos Vicente, pretendido en el pasado por el Valencia, es el ejecutor de saques de esquina y de lanzamientos de penalti. Tenaglia es uno de sus aliados más importantes, capaz de alborotar las áreas causando una multitud de problemas.

Nahuel Tenaglia, por ejemplo, selló la victoria ante el Levante (2-1) en la jornada inaugural llegando a rematar un balón enviado al segundo palo. Antes, Toni Martínez había hecho el primero rematando con la testa en el área. Frente al Atlético, Mendizorroza vio como los suyos se llevaban un punto gracias a una pena máxima anotada por Carlos Vicente, que había provocado en un córner el central argentino.