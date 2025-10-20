El partido 150 de Hugo Duro

El coqueto estadio de Mendizorroza, donde el Valencia CF tratará este lunes de reencontrarse con el triunfo frente al Deportivo Alavés, se convierte habitualmente en un escenario propicio para centrales y delanteros de los de toda la vida. Esos 'guerreros' acostumbrados a batallar en las áreas entre los que se ha hecho un nombre en la Liga el actual '9' valencianista, Hugo Duro.

Sin embargo, los vitorianos son uno de los cuatro rivales, entre los 20 de Primera división, a los que el jugador madrileño de 25 años todavía no ha podido hacer gol a lo largo de su carrera. Los otros tres, Elche, Rayo y Mallorca. En Vitoria, Hugo Duro cumplirá 150 partidos oficiales como jugador del Valencia CF desde su fichaje -en un primer momento, en calidad de cedido- en el verano de 2021, procedente del Getafe.

El jugador formado entre las canteras del Getafe y el Real Madrid ha viajado a tierras vascas con los objetivos muy marcados. En su centenar y medio de encuentros como valencianista, Duro pretende alcanzar los 40 goles con la camiseta che y, sobre todo, que el hecho de estrenarse como goleador con el Alavés como adversario sirva para devolver al equipo a la senda del triunfo en este momento de crisis.

39 goles en 149 partidos oficiales como murciélago

Esta es la quinta temporada del getafense como jugador del Valencia. Desde su debut en un 1-4 en el feudo de Osasuna el 10 de septiembre hasta hoy, el atacante ha sumado 136 partidos de Liga, 12 en la Copa del Rey y uno en la Supercopa de España. En ellos, Hugo ha hecho 39 goles, repartidos así: 35 en la Liga y cuatro en la Copa. Además, ha dado 13 asistencias, 11 en la competición madre y otras dos en el torneo del K.O.

En la actualidad, gracias a los tres tantos que ha convertido en ocho jornadas, revive su mejor inicio goleador con el Valencia, el del curso 2023/24. Entonces, tras una diana a Osasuna y dos al Atlético, el madrileño no volvería a anotar hasta la jornada 10 contra el Cádiz en Mestalla. Este lunes, en la fecha 9, podría mejorarlo para relanzar al equipo de Corberán a posiciones mejores que la decimoquinta en la clasificación.

Dos 'dobletes' al Atlético, cabezazo apoteósico en Madrid y un gol en la final

Los tres goles de Hugo Duro, frente al Getafe, el Athletic y el Espanyol, han sido vitales en la consecución de siete de los ocho puntos que el equipo che tiene por ahora. A lo largo de 136 choques en Primera, el ex del Getafe ha sido capaz de firmar cuatro 'dobletes': dos al Atlético, uno al Betis y otro a la UD Las Palmas.

En el corazón valencianista, el tanto del madrileño que mejor sabor de boca ha dejado es el cabezazo de la pasada campaña para asaltar el Santiago Bernabéu (1-2) en los últimos segundos y ofrecer una victoria lejos de casa casi un año después. Asimismo, sus tres dianas en la Copa 2022 se recuerdan gratamente entre los aficionados, el de cuartos al Cádiz, el de la semifinal con el Athletic y, sobre todo, el anotado al Betis en una final que se esfumó en la tanda de penaltis.

Entre los 149 partidos como valencianista, Hugo siente dentro la 'espinita' de no poder contar ninguno en Europa. Los tres que aparecen en su currículum son con Getafe, dos de la Europa League, y el Real Madrid, 14 minutos en octavos de Champions ante la Atalanta.

Números, similares a los de Santi Mina

En el ranking de goleadores históricos del Valencia, Duro surge en la posición 46º, empatado con Adrian Ilie, si bien, el rumano los marcó en bastantes menos encuentros oficiales, 115. El siguiente goleador al que puede dar caza en la lista de 'killers' es Santi Mina, que hizo 42 dianas, precisamente, en una cantidad similar de partidos, 150. Con 149 partidos, el '9' madrileño es el tercer futbolista de la plantilla actual con más partidos oficiales como valencianista, solo por detrás de José Gayà (382) y Mouctar Diakhaby (197).

Si logra perforar la red del valenciano Antonio Sivera este lunes, el gol será el estreno de Hugo Duro en Mendizorroza y ante el Alavés... y enfilará su mejor ritmo anotador en busca de superar su récord en una temporada de Liga, los 13 tantos de la 2023/24. Por un sinfín de razones, Vitoria es una cita clave para el '9' del Valencia.