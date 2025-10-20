Gaya iguala a Parejo en partidos con el Valencia CF

No está siendo la temporada más fácil a nivel personal para José Luis Gayà. Tras un inicio complicado del Valencia CF en liga, el equipo de Carlos Corberán se enfrenta al Deportivo Alavés en busca de mejorar la versión mostrada las últimas jornadas. El capitán valencianista ha sido titular en Mendizorroza y cumple 383 partidos oficiales con el club. Iguala a Dani Parejo y se sitúa octavo en la lista.

Partidos de Gayà en el Valencia CF

Con el primer equipo debutó el 30 de octubre de 2012 en el partido de Copa del Rey frente a la UE Llagostera. A partir de ese momento, su crecimiento fue exponencial y su importancia en el Valencia CF fue aumentando. Desde la temporada 2014/15 Gayà ha sido titular indiscutible para todos los entrenadores. Ha jugado 383 partidos oficiales, 317 en liga, 34 en Copa del Rey, 18 en Champions League, 11 en Europa League y 2 en la Supercopa de España. Las lesiones han sido un problema frecuente en el lateral, en especial las últimas temporadas. En caso de haber estado disponible durante sus periodos de baja, podría contar con 100 partidos con la camiseta del Valencia CF.

El de Pedreguer cuenta con una Copa del Rey en su palmarés y otros logros personales como ser el segundo jugador más joven en alcanzar las 350 participaciones con el club. Tras trece temporadas en el Valencia CF ha marcado 11 goles y repartidos 43 asistencias. Sus buenas temporadas en La Liga han hecho que Gayà haya sido internacional con la selección española en 22 ocasiones, aunque nunca en un torneo mayor.

Jugadores con más partidos

A día de hoy, Gayà tiene por delante a futbolistas de la talla de Enrique Saura (400), Santiago Cañizares (416), Manolo Mestre (424), Miguel Ángel Angulo (434), David Albelda (485), Ricardo Arias (521) y Fernando Gómez Colomer (553). Esta temporada podría alcanzar la séptima plaza.