El «nuevo y emocionante capítulo» de Meriton da miedo

«Comienza un nuevo y emocionante capítulo para el Valencia CF». Así finalizaba el comunicado oficial con el que el club anunció el pasado 29 de mayo una nueva era deportiva con el nombramiento de Ron Gourlay como CEO de Fútbol. Cinco meses y un mercado de fichajes después, el equipo cumple el primer cuarto de LaLiga a tres puntos del descenso a segunda división con demasiados síntomas peligrosos de preocupación y la amenaza de un exigente calendario por delante que asusta: Villarreal, Real Madrid y Betis esperan.

Ni rastro queda del «paso estratégico clave dentro del objetivo de regresar a la élite del fútbol europeo bajo la presidencia de Kiat Lim» del que habló Meriton en aquel comunicado. La realidad del Valencia es muy distinta con un equipo instalado en la mediocridad (9 de 27 puntos) en plena crisis de fútbol y resultados que genera muchas dudas y no encuentra soluciones ni desde el banquillo ni desde el campo. Un escenario «dramático» que da miedo.

El Valencia de Corberán pinta feo. El partido de Mendizorroza estaba llamado a ser el del cambio de urgencia y el giro radical que necesitaba el equipo para enderezar el rumbo de la temporada. Sin embargo, no hubo punto de inflexión. Al revés. La reacción se quedó en más de lo mismo. Las dos semanas de trabajo de calidad en la ciudad deportiva de Paterna sirvieron de poco. Al menos no se plasmaron sobre el campo como pretendía el entrenador, que vio un paso adelante de sus futbolistas en «mentalidad», pero no en «fútbol».

La engañosa victoria contra el Athletic en Mestalla hacía presagiar un futuro esperanzador del Valencia coincidiendo con un tramo del calendario más ‘asequible’: Espanyol, Oviedo, Girona y Alavés. Sin embargo, los de Corberán solo han sumado 2 de 12 puntos con dos derrotas, dos empates y ninguna victoria. Una racha que ha devuelto al equipo a la parte baja de la tabla a tres puntos del descenso (Real Sociedad) y, lo más preocupante, del colista (Girona). El último mes del equipo ha convertido al Valencia en el segundo peor visitante de la categoría con solo 2 puntos y una diferencia de goles de -8. Solo Osasuna es peor.

Los responsables de la crisis

Corberán y sus jugadores tienen su cuota de responsabilidad. El técnico no es capaz de dar con la tecla y los futbolistas están por debajo del rendimiento de la temporada pasada. Pero sería injusto hacer una radiografía de la crisis sin señalar a la propiedad por su inacción a kilómetros de València, al club por su falta de exigencia y al CEO de Fútbol Ron Gourlay por su mercado de fichajes insuficiente. En Vitoria solo Julen Agirrezabala estuvo a la altura. Danjuma fue el primer cambio, Copete sembró dudas como ‘nueva’ pareja de Tárrega y el resto de incorporaciones empezaron desde el banquillo sin impacto en el césped. Santamaría también se ha visto relegado a la suplencia en favor de Pepelu. Nada funciona.