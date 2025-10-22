VCF | Datos
El peor visitante de LaLiga desde 2020
El equipo suma tan solo 17 victorias a domicilio en 110 partidos en las últimas seis temporadas
Hugo Ferrer
El empate del Valencia CF en Mendizorroza dejó malas sensaciones sobre el terreno de juego y malas estadísticas, que se suman a las que ya arrastra el equipo como visitante. De hecho, los números no acompañan al conjunto valencianista lejos de Mestalla en la era Peter Lim, llegando a ser incluso colista de LaLiga en esta estadística.
El Valencia, desde 2020, ha jugado 110 partidos de Liga como visitante: 17 victorias, 34 empates y 59 derrotas. Según el periodista Pedro Martín, el equipo que dirige ahora Carlos Corberán es el equipo con menos victorias a domicilio en este periodo entre los 12 que han militado las 6 últimas temporadas en Primera División. Números, que junto a las sensaciones que dejó el equipo en cuanto a juego frente al Alavés, hacen saltar de nuevo las alarmas en el Valencia de cara a esta temporada.
Los números de Corberán
El entrenador del Valencia suma más empates que victorias y derrotas juntas en los partidos que ha dirigido al equipo fuera de casa desde su debut en el banquillo valencianista en enero de este 2025 y ha logrado el 31 % de los puntos a los que ha optado como visitante. Como visitante con el técnico de Cheste en el banquillo, el Valencia ha sumado dos victorias, ocho empates y cinco derrotas, unos números que sitúan los empates por encima de la suma de los resultados positivos y negativos obtenidos a domicilio.
Ha empatado el 53 % de los partidos que ha disputado en LaLiga lejos de Mestalla y ha sumado 14 de los 45 puntos a los que ha optado, es decir un 31 % de los mismos. n
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia
- Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
- Cuándo se esperan las lluvias más fuertes en Valencia: municipios y horas
- Lo peor de la alerta roja está por llegar: València ciudad, la Safor y el norte de Castellón, los tres 'puntos negros
- Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto
- Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia