El peor visitante de LaLiga desde 2020

El equipo suma tan solo 17 victorias a domicilio en 110 partidos en las últimas seis temporadas

Hugo Ferrer

València

El empate del Valencia CF en Mendizorroza dejó malas sensaciones sobre el terreno de juego y malas estadísticas, que se suman a las que ya arrastra el equipo como visitante. De hecho, los números no acompañan al conjunto valencianista lejos de Mestalla en la era Peter Lim, llegando a ser incluso colista de LaLiga en esta estadística.

El Valencia, desde 2020, ha jugado 110 partidos de Liga como visitante: 17 victorias, 34 empates y 59 derrotas. Según el periodista Pedro Martín, el equipo que dirige ahora Carlos Corberán es el equipo con menos victorias a domicilio en este periodo entre los 12 que han militado las 6 últimas temporadas en Primera División. Números, que junto a las sensaciones que dejó el equipo en cuanto a juego frente al Alavés, hacen saltar de nuevo las alarmas en el Valencia de cara a esta temporada.

Los números de Corberán

El entrenador del Valencia suma más empates que victorias y derrotas juntas en los partidos que ha dirigido al equipo fuera de casa desde su debut en el banquillo valencianista en enero de este 2025 y ha logrado el 31 % de los puntos a los que ha optado como visitante. Como visitante con el técnico de Cheste en el banquillo, el Valencia ha sumado dos victorias, ocho empates y cinco derrotas, unos números que sitúan los empates por encima de la suma de los resultados positivos y negativos obtenidos a domicilio.

Ha empatado el 53 % de los partidos que ha disputado en LaLiga lejos de Mestalla y ha sumado 14 de los 45 puntos a los que ha optado, es decir un 31 % de los mismos. n

