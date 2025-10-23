El Nou Mestalla tendrá más de 600 pantallas HD, 200 altavoces y 300 proyectores led

El Nou Mestalla, cuya inauguración está prevista para verano de 2027, contará con más de 600 pantallas en alta definición, un sistema de audio inmersivo con 200 altavoces, 300 proyectores led y más de 500 m² de paneles led perimetrales de 360°.

El Valencia informó de las soluciones tecnológicas interactivas que tendrá el nuevo estadio en un comunicado en el que explicó que toda la instalación "proporcionará una experiencia audiovisual definitiva que nuestros aficionados y visitantes podrán disfrutar en cada partido y en cada evento".

El club valencianista ha llegado a un acuerdo con la empresa MaxAmaze para que diseñe e implemente una infraestructura tecnológica totalmente integrada que también incluirá dos pantallas de vídeo led gigantes detrás de las porterías norte y sur y pantallas de vídeo led exteriores para la zona fan.

Los más de 500 m² de paneles led perimetrales de 360° rodearán el terreno de juego a la altura del primer y segundo anillo, los altavoces tendrán configuración 'line-array' y las más de 600 pantallas hd estarán en las zonas de hospitalidad y 'lounges' (salones).

Además, esta tecnología será gestionada mediante un sistema de control centralizado diseñado específicamente para el nuevo estadio que, en palabras del director general, Javier Solís: "El Nou Mestalla va a permitirnos la posibilidad de dar un salto a todos los niveles y la tecnología va a jugar un rol muy importante".