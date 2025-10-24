Corberán explica los motivos del mal momento del Valencia

Que el Valencia no atraviesa un buen momento no es ningún secreto para nadie. El equipo no ha ganado ninguno de los últimos cuatro partidos de liga a pesar de que los rivales, Espanyol, Girona, Oviedo y Alavés, eran, a priori, asequibles. La afición está empezando a perder la paciencia, sobre todo porque el actual Valencia de Corberán en nada se parece al que la temporada pasada obró el milagro en la segunda vuelta.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa previa a un partido comprometido como el del Villarreal, el técnico fue preguntado al respecto y dio sus explicaciones al mal momento deportivo del equipo: "Siempre pienso que los resultados son consecuencia del juego", comenzó apuntando el técnico, que quiso dejar claro que en el fútbol siempre hay momentos buenos y momentos malos: "Para ser sincero, es que es fútbol de élite y el que se prepare solo para los momentos buenos, no existe. Hay momentos dulces y agrios. También momentos en los que no damos lo que necesitamos. Debemos estar preparados para ambos momentos".

Muchos cambios en la plantilla

Además, Carlos Corberán hizo referencia a los constantes cambios en la plantilla año tras año y las consecuencias que eso conlleva: Es una plantilla con muchos cambios y algunos no han podido estar presentes. Y esos acoples a veces tardan en producirse".

Unión y esfuerzo

En cualquier caso, lo que sí dejó claro el técnico es que su plantilla y su staff siguen trabajando porque confían en darle la vuelta a la situación: "Nuestra responsabilidad es buscar que el equipo funcione en ataque y defensa y staff y jugadores trabajamos para ello". Para destacar, además, la exigencia del fútbol actual, también destacó que "el Villarreal lleva cuatro sin ganar y eso es por los rivales a los que se enfrenta y LaLiga es élite y el equipo lo que no debe hacer es rendirse. Cuando no llega, el primer responsable me siento yo".

El balón parado

Una de las asignaturas a corregir es, sin duda, el balón parado, aspecto del juego en el que el Valencia ha sufrido mucho en las últimas jornadas. "Tenemos que mejorar la efectividad a balón parado. Es una repsonsabilidad que tenemos para hacerlo mucho mejor. Nos ha costado partidos y puntos que nos harían estar en otra situación", explicó el técnico.