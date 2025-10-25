Un choque de emociones, urgencias y poder en Mestalla

El Valencia CF afronta este sábado el primero de los seis enfrentamientos regionales que le aguardan en una temporada histórica con cuatro equipos de la Comunitat Valenciana en la elite. Un encuentro en el que, además de las urgencias en la tabla, entra en juego el orgullo entre un clásico como el club del Murciélago y un grande de presente en la Liga, el Submarino.

La diferencia en la manera de gestionar e invertir -mucho más desde la pandemia en el caso castellonense- provocan la nueva realidad en el equilibrio de poder del fútbol valenciano. El Villarreal CF visita esta noche Mestalla (21:00 h) como tercero, en plazas Champions, y tras batirse en duelo, precisamente, en la competición con más ‘glamour’ con el Manchester City de Pep Guardiola. Por su parte, el Valencia descansa once posiciones más abajo, angustiado y deprimido como cada otoño con Lim como máximo accionista.

Las posiciones son distintas, las urgencias similares. Al Villarreal le empuja la ambición de sus dirigentes. Marcelino García, el entrenador del éxito implosionado por Peter Lim en 2019, quiere cerrar el primer cuarto de la Liga como tercero, en la zona Champions, el lugar de los poderosos. Al Valencia le empuja Mestalla, el cuerpo técnico y, sobre todo, el agobio de verse a finales de octubre a tan solo tres puntos del descenso.

Uno y otro encadenan cuatro partidos sin ganar, aunque los amarillos se han visto en ese periplo con el mencionado City y la Juventus en la Liga de Campeones. Su balance en la Liga es de siete puntos de los últimos 12, muy por encima de los dos de los blanquinegros en una serie preocupante iniciada en el empate ‘in extremis’ de Cornellà-El Prat: Espanyol (2-2), Oviedo (1-2), Girona (2-1) y Alavés (0-0).

En Vitoria, el conjunto valencianista volvió a dejar la portería a cero como comienzo de una reacción necesaria. Eso sí, fue insuficiente ante el vendaval que se le avecina: Villarreal, Real Madrid y Betis. Carlos Corberán y sus jugadores se aferran a Mestalla, pese al conato de silbidos en la cita con el Oviedo. A la fuerza extra que ofrece siempre un estadio prácticamente lleno. Una hora del derbi, la Curva Nord recibirá a los suyos con el ánimo de impulsarlo hacia el cambio de imagen que pide el entrenador. Sin un juego excelso, el de Cheste se refugia en el compromiso a lo largo de 90 minutos.

Falta de regularidad

La ausencia de regularidad y constancia ha sido uno de los principales debes de un Valencia que apenas ha ganado dos partidos -ambos en casa ante Getafe y Athletic-. En el otro lado, a Marcelino, precisamente, le preocupa el factor emocional de Mestalla, y que los locales sepan aprovecharlo con un buen inicio, momento donde su Submarino decae. La mezcla emocional entre el público y la genialidad de un jugador al que conoce perfectamente, Arnaut Danjuma, trae de cabeza al asturiano.

Además, el coliseo de la avenida de Suècia es uno de esos escenarios que se les atragantan a los amarillos. La distancia se reduce dentro de las cuatro esquinas del estadio che. El Villarreal no gana en València desde 2017, con Marcelino en el banquillo local. Desde entonces, el balance es de cinco victorias locales y dos visitantes.