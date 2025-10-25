Danjuma: "El penalti ha sido clave"

El delantero del Valencia Arnaut Danjuma lamentó la derrota en Mestalla ante el Villarreal y aseguró que le penalti pitado a favor del conjunto castellonense en los últimos instantes del primer tiempo fue determinante para la suerte del partido.

"Era un partido difícil, duro, pero creo que el penalti ha sido clave, no es una excusa, pero después hemos tenido que cambiar nuestra manera de jugar cuando en la primera parte estábamos bien", indicó a Movistar.

El atacante neerlandés destacó que el árbitro inicialmente no considero que fuera penalti "pero después le llama el VAR y en el VAR no se puede ver igual la intensidad que en el terreno de juego".

Preguntado por la delicada situación clasificatoria en la que se queda el Valencia, Danjuma señaló que "no veo que los jugadores hayamos bajado los brazos, al contrario, queríamos ganar y hemos ido a por ellos, pero tenemos que mejorar cosas también".