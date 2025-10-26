El Valencia cae a puestos de descenso

El Valencia CF está protagonizando, otra vez, un nefasto arranque de temporada. A pesar de las promesas del verano, el conjunto valencianista está nuevamente más cerca del descenso que de las posiciones europeas. Han transcurrido diez jornadas, la crisis es muy alarmante y esta tarde ha escalado en su nivel de gravedad. El partido entre Osasuna y Celta ha hundido al equipo de Carlos Corberán en zona de descenso antes de visitar el Santiago Bernabéu.

A dos puntos de distancia

Los celestes cuentan con un punto más que el Valencia, que marca la zona roja, empatado a nueve puntos con Real Sociedad, Levante y Mallorca. El conjunto vigués, que no ha arrancado muy bien la temporada en la que tienen también competición europea ya suma su primera victoria en LaLiga y alcanza los diez puntos que le permiten salir de los puestos de descenso. En las últimas semanas han mejorado sus prestaciones y ya avanzan en la clasificación.

El gol del exvalencianista del Celta de Vigo, Ferran Jutglà (0-1), provocó que el equipo de Corberán cayera a la 18ª posición de LaLiga. Minutos después, Budimir transformó dos goles (uno de penalti) y sacó al Valencia de los puestos de descenso. El croata tuvo la oportunidad de cerrar el partido para los suyos en el minuto 80 desde los once metros, pero su disparo a lo 'panenka' se estrelló contra el travesaño. Unos minutos después, el 2-3 de Pablo Durán devolvió al Valencia a la zona roja. Solo hay dos equipos peores en LaLiga: el Oviedo y el Girona.