Corberán: "Me siento respaldado y con tanta fuerza como el primer día"

Carlos Corberán atraviesa su momento más crítico en el banquillo del Valencia CF. El entrenador no es capaz de dar con la tecla y encontrar las soluciones deportivas que exigen la crisis de juego y resultados del equipo. El de Cheste ha sido preguntado en torno a su figura y su capacidad para sacar el equipo adelante. Asegura que siente el "respaldo" del club desde que aterrizó a la entidad de Mestalla y afirma convencido que "me siento con tanta fuerza como el primer día".

"Desde el primer día que me ficha el Valencia siento ese respaldo, lo tengo decide que el Valencia decide que estoy aquí. El vestuario ha vivido conmigo y ya vivió un gran reto deportivo por delante y encontró respuestas para lograrlo. Muchos ya han estado aquí y tienen la experiencia, ser consciente de un situación te ayuda afrontarla mejor", asegura.

El técnico se ve capacitado para sacar el equipo adelante con las mismas "ganas" y "fuerza" del primer día. "Me siento con tanta fuerza y tantas ganas como el primer día que me senté en Mestalla. Analizo cada partido y soy el primer responsable del equipo. Con ganas de cambiar la situación me siento", aseguraba.

Preguntado por si se siente respaldado por los jugadores, Corberán ha afirmado que "estoy completamente centrado en mi trabajo, parte es trasladarle a la plantilla lo que veo. No quiero que un resultado malo me deje de señalar cosas que hacemos bien o al revés. Hago el trabajo de la misma forma y el compromiso es total".

"Centrado" en mejorar

El Valencia ha cerrado la jornada en puestos de descenso a segunda división. Una situación que le ocupa y le preocupa. El técnico, lejos de ponerse nervioso con la tabla, asegura estar "centrado" para mejorar. "Me siento centrado en cada partido, ver qué tenemos para mejorar en ataque, en defensa,, hacer un diagnóstico contínuo del equipo. Si los resultados no hans ido buenso es porque no hemos dado el rendimiento adecuado".

"Madurez competitiva"

Corberán tiene claro que la mejora pasa por recuperar la "madurez competitiva". "El equipo tiene que tener madurez competitiva.Sé que apra conseguir un resultado, si tengo que hacer 100 tengo que hacer 100. Esa es la madurez competitiva y es importantísima para conseguir resultados"