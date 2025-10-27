Muere Ochotorena, mítico portero del Valencia CF

José Manuel Ochotorena, exfutbolista e histórico entrenador de porteros del Valencia CF y la selección española, ha fallecido este lunes a los 64 años tras no superar una enfermedad.

El histórico entrenador de porteros afincado en l'Eliana jugó como portero en los años 80 y 90 y ganó tres títulos de Liga, una Copa y dos Copas de la UEFA con el Real Madrid y también recibió el Trofeo Zamora con el Valencia CF en 1989, club con el que debutó en julio del 1988 en un partido contra el Gandia. En 1992 perdió la titularidad en favor de Sempere y se marchó al Tenerife y, tras dos años, también Logroñés. Tras pasar el Racing, volvió al conjunto riojano con el que se retiró en verano de 1998 a los 36 años.

El Mundial del 2010

Tras retirarse, se convirtió en entrenador de porteros del Liverpool FC entre 2004 y 2007 y del Valencia CF, un cargo que acabandó por baja por salud cuando entró el actual entrenador, Carlos Corberán.

Ochotorena también fue el entrenador de porteros de la selección de fútbol masculina de España durante sus éxitos en la Eurocopa de 2008 y 2012 y en la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica 2010.

José Manuel Ochotorena junto a Luis Aragonés en su época de entrenador de porteros con España / Levante-EMV

El Valencia CF lamentó "profundamente" la muerte del que dijo que es "leyenda" del club", con el que ganó el 'Trofeo Zamora' y "referente del fútbol español". El club destacó la "huella imborrable" que ha dejado como "formador de porteros". La Asociación Española de Futbolistas Internacionales de la Selección Española también ha recordado que fue internacional absoluto en una ocasión en 1989 con el dorsal 526.

La Champions del Liverpool

Nacido en San Sebastián, tras su retirada como futbolista, regresó al Valencia CF en 2001 como preparador de porteros, un rol que ha desempeñado hasta la llegada de Corberán, con un paréntesis entre 2004 y 2007 en el Liverpool de Rafa Benítez donde conquistó la Champions League.

El club de Mestalla destaca que Ochotorena ha pasado a la historia como una figura clave e insustituible en la consecución de los títulos del Valencia CF en las últimas dos décadas.