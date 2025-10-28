Corberán tira mano del Mestalla y de Dimitrievski para la Copa

Como cada uno de los últimos años, la Copa del Rey llega al mapa del Valencia CF en forma de obligación y casi de molestia. La que ha sido históricamente una competición que ha llenado de ilusión al valencianismo con explorar una vía interesante para la conquista de un título es, por culpa de la gestión de Meriton Holdings, un trámite en las primeras rondas y un debate -sobre la conveniencia de lucharla- en las fases más avanzadas. Hoy martes el equipo de Carlos Corberán visita al modesto Maracena con la obligación de ganar para no sumarle una debacle casi mortal a sus crisis, pero con el foco puesto en la lucha por eludir el descenso, donde ya ha caído.

Los blanquinegros, que tienen la visita al Santiago Bernabéu en el horizonte, tendrán que hacer escala en la localidad granadina de Maracena en un partido que será una fiesta para el municipio de 18.900 habitanes que sueña con ver a los suyos ‘tumbando’ a un Primera División. Para el Valencia, el horizonte es otro, debe imponer su calidad de equipo de élite al buen ambiente y la sobre estimulación que habrá en el equipo andaluz para conseguir una victoria que, obviamente, no le sacará de la profunda crisis en la que vive, pero que necesita para no tocar fondo antes de cerrar el mes de octubre. El gran atractivo del envite copero no será otro que el de todos los años: ver en acción a futbolistas de la cantera, esperando que la competición del KO le traiga alguna revelación. El propio Carlos Corberán confirmó que dará la alternativa a algunos de ellos y ha convocado hasta seis para el choque. El equipo tiene problemas en todas las líneas, pero la rotación en las bandas se ha caído con la lesión de Largie Ramazani. Ahí tanto David Otorbi como Marc Jurado quieren ‘meter cabeza’ empezando por este martes.

Ante los problemas defensivos, tanto Alejandro Panach como Rubo Iranzo podrían tener minutos en la pareja de centrales y en el lateral diestro para dar descanso a jugadores que llevan muchos minutos en las piernas como César Tárrega o Thierry Rendall.

El entrenador no podrá contar con Lucas Beltrán y Pepelu por lesión y ha informado de las molestias que arrastran José Luis Gayà y Thierry Rendall. A la lista de lesionados y ‘tocados’ hay que añadir las ausencias ya sabidas de Diakhaby, Ramazani, Foulquier y Ugrinic.

El entrenador valencianista fue tajante al ser preguntado por la rotación de porteros y los supuestos condicionantes contractuales que podrían influir en la alineación. «En Copa va a jugar Dimitrievski. En el Valencia nunca juegan jugadores por contrato. No existe eso», declaró Corberán, zanjando cualquier tipo de especulación.