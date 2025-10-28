Emocionado adiós a Ochotorena del Valencia CF y del mundo del fútbol

El mundo del fútbol está tributando un sentido, emocionado y muy respetuoso adiós a José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia CF en los años 80 y 90, y entrenador de guardametas en el club de Mestalla y en la Selección Española, que logró el Zamora con el Valencia CF además del título de campeón del mundo y de la Eurocopa con La Roja, entrenando a los arqueros que formaban parte del plantel dirigido por Vicente del Bosque.

Por el Tanatorio Municipal de València han pasado ya los capitanes del Valencia CF César Tárrega y José Luis Gayà además de futbolistas de la primera plantilla como Foulquier y Pelelu, el entrenador Carlos Corberán, el director deportivo Miguel Ángel Corona, el director general Javier Solís, el director de comunicación José Manuel Segarra, y el CEO del Valencia CF, Ron Gourlay, así como leyendas del club como Voro, Bossio, Rubén Baraja, David Albelda, Robert Fernández, Andrés Palop, Jaume Doménech y Dani Parejo -aún en activo con el Villarreal CF-.

Además, se ha visto a grandes arqueros de la historia del fútbol nacional e internacional reciente como Pepe Reina y César Sánchez y gente del fútbol como Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna; el técnico del Villarreal CF y exentrenador del Valencia CF Marcelino García Toral además de Vicente del Bosque, seleccionador de España en el Mundial 2010, que 'Ochoto' logró como entrenador de porteros; Toni Grande, el segundo de Del Bosque, el expresidente del Valencia CF Manuel Llorente, el expresidente del Valencia CF y exdelegado de la selección, Pedro Cortés. Tampoco faltó el actual entrenador del Aston Villa, Unai Emery, quien también compartió vestuario con Ochotorena en su etapa de entrenador del Valencia CF, ni Pako Ayestarán, quien trabajó como segundo entrenador durante once años con Rafa Benítez y también entrenó al club de Mestalla.

El presidente de Levante UD, Pablo Sánchez, y el consejero del club, José Danvila, tampoco han faltado, junto al actual director de relaciones institucionales del Real Madrid C.F, Emilio Butragueño.