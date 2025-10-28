El Valencia CF pasa de ronda con cinco goles en Granada

El Valencia CF inició la Copa del Rey 2025/26 frente al modesto Maracena, que juega cinco divisiones por debajo, con una goleada en el Nuevo Los Cármenes antes del regresar el sábado a la cruda realidad de la Liga en el Santiago Bernabéu. David Otorbi y Dani Raba sobresalieron en la primera y la segunda parte en un equipo en el que Carlos Corberán rotó jugadores ante la delicada situación en la que se ha metido tras las diez primeras jornadas. La victoria tuvo el sabor amargo de la lesión de Hugo Duro, quien debió retirarse con molestias en el tobillo.

Los cinco goles llovieron en los segundos 45 minutos, obra por este orden de Hugo Duro, Dani Raba, Diego López, Luis Rioja y Arnaut Danjuma. Javi Guerra, estandarte de la cantera, alcanzó el centenar de partidos como valencianista en un día en el que se estrenaron en encuentro oficial los jóvenes de la Academia VCF Alejandro Panach, Lucas Núñez y Marc Jurado.

Poco a poco, el desgaste pudo más que la ilusión en las filas de la Unión Deportiva Maracena. Sin embargo, en el primer cuarto de hora, cuando las piernas de los jugadores locales estaban frescas, al Valencia le costó demasiado traspasar las dos líneas de cuatro que lo apartaban de la portería defendida por David García.

El joven Panach dispuso de la primera clara ocasión

Durante ese tiempo inicial, la mejor aproximación de los pupilos de Corberán consistió en un remate lejano de Dani Raba y, sobre todo, un cabezazo arriba del joven central Panach. Solo la velocidad y potencia de David Otorbi en la banda derecha parecía desequilibrar las fuerzas entre ambos equipos, uno militante en División de Honor Andaluza, y otro, en la elite de Primera división.

A la media hora, Hugo Duro desperdició una ocasión de esas que un '9' con la camiseta del Valencia no puede perder. Un pase vertical de Javi Guerra lo dejó solo delante del portero. Cuando el gol era la opción más sencilla, el delantero mandó la pelota fuera, cerca del poste izquierdo.

Las fuerzas flaqueaban en el Maracena, ausente en el medio campo e incapaz de estirarse hacia la portería de Stole Dimitrievski. Las diferencias técnicas y, sobre todo, físicas empezaron a hacer mella. Ortorbi desbordó dos veces por su carril y creó enorme peligro en el área granadina. Los dos centros del extremo los recogió Jesús Vázquez, que no supo embocar a gol el balón. Primero lo envió por encima del larguero y, después, raso. Igual que un chut posterior de André Almeida.

La segunda parte empezó con los mismos protagonistas, sin cambios. La balanza del partido, decantada claramente para el lado valencianista, hacía presagiar que pronto los de Corberán encontrarían el tanto que les diera el acceso a la segunda ronda de la Copa. Aunque, como en el primer tiempo, para comenzar, Guerra tampoco atinó a rematar al poco de la reanudación.

Primera titularidad de Dimitrievski

El normacedonio Dimitrievski, en su primera titularidad de la temporada, era testigo del duelo sobre el terreno sin tener que intervenir en ninguna ocasión. Lo más cerca fue un centro peligroso de los azules a los 49 minutos que abortó la defensa. Y minutos más tarde, una salida aérea para neutralizar un servicio colgado de Salvatierra.

La superioridad sobre el campo del Valencia requería ponerse serio y no errar más ocasiones de gol con tal de complicarse el camino en la Copa y, en especial, no echar más sal en la herida de un equipo que se encuentra en zona de descenso en la clasificación de LaLiga. A la segunda, Hugo Duro no volvería a fallar (0-1, m. 55). Remató a gol un servicio de primeras de Baptiste Santamaría al que había asistido en vertical el portugués Almeida.

Raba, dosis de calidad para desequilibrar al Maracena

A la hora de partido, caería el segundo tanto valencianista para dejar el pase visto para sentencia. Dani Raba mostró unas dosis de la calidad que atesora en la pierna zurda tras recibir un balón al contragolpe de Duro. El de Santander sentó a un par de zagueros y al portero local para anotar a puerta vacía (0-2, m. 60).

Carlos Corberán cambió piezas para dosificar los esfuerzos, que se necesitan de manera muy especial en la competición doméstica. Arnaut Danjuma y Diego López entraron en lugar de Otorbi y Guerra, y ellos mismos ejecutaron el tercer gol, regalado por el neerlandés al asturiano (0-3, m. 67), tras un pase certero, nuevamente, de Raba.

El fútbol en la zona de tres cuartos de Dani Raba -evidentemente, ayudado por la debilidad del rival- se convirtió en la mejor noticia para un conjunto valencianista obstruido ofensivamente en la competición madre de la Liga. Un pase suyo a Danjuma dejó al '7' mano a mano con el guardameta, quien detuvo el disparo con el pecho. García evitó el cuarto, aunque este no tardaría en llegar. Lo hizo con un chut de Luis Rioja a pase de Lucas Núñez (0-4, m. 75). Otros dos nuevos actores en la segunda mitad.

Cinco minutos después, Danjuma tuvo la oportunidad de redimirse y Diego López la de devolverle la asistencia (0-5, m. 80) en una acción en fuera de juego que el colegiado ni los asistentes percibieron. Raba los había vuelto a encontrar en el interior del área.

La noche terminó con una intervención de Dimitrievski, que colocó el cuerpo de manera solvente en un uno contra uno y logró mantener el cerrojo en la portería en el 0-5. El tributo que merece José Manuel Ochotorena, por quien se guardó un minuto de silencio antes del comienzo.