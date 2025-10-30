La afición enciende velas en Mestalla para honrar a las víctimas

Ayer era un día de dolor y orgullo para todos los valencianos. Ayer era 29 de octubre y hace un año que la dana llegó, llevándose casas, vidas y muchos sueños. Ayer era 29 de octubre y era el aniversario de la mayor expresión de lucha y resiliencia de los valencianos. Ayer era 29 de octubre y València le recordaba al mundo que se levantó para salir adelante. La Asociación de Futbolistas del Valencia CF quiso hacer un homenaje a ello en la plaza de la afición para conmemorar a las víctimas de esta fatídica tragedia. Desde las 19:00 horas, decenas de valencianos y valencianistas se acercaron al lugar para encender una vela por cada una de las víctimas de la catástrofe.

El acto estaba previsto que concluyera con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos, acompañado por la Colla Palleter de Paiporta —uno de los municipios más golpeados por la tragedia— y la interpretación del himno regional a cargo del tenor Josep Climent. Sin embargo, las lluvias repentinas que comenzaron a caer mediada la tarde obligaron a acortar el evento y suspender la lectura del manifiesto final, aunque buena parte del homenaje ya se había desarrollado con normalidad.

El manifiesto, preparado por Enrique Pacheco, speaker del Valencia CF, recogía el mensaje de fondo del homenaje: «Es imposible sacar algo positivo de lo ocurrido, pero sí debemos sentirnos orgullosos de la fuerza, la solidaridad y la resiliencia del pueblo valenciano».