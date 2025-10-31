Corberán: "Los árbitros tienen que velar por la justicia en el fútbol"

Días después del derbi con el Villarreal CF, en el que los amarillos se adelantaron gracias a la polémica de un penalti excesivamente light de José Copete a Gerard Moreno, el Comité de arbitraje que revisaba las jugadas determinó que Alberola Rojas nunca debió cambiar su decisión a instancias del VAR, ya que considera que el contacto no fue suficiente para decretarse la pena máxima. El entrenador del Valencia se alegra por tener la "razón", junto al valencianismo, pero le duele porque su equipo no se mereció irse al descanso "perdiendo". Además, lanza un mensaje sobre la cuestión antes del partido de este sábado frente al Real Madrid (21:00 horas, Santiago Bernabéu).

El técnico valencianista dice no estar inquieto por el tema arbitral, horas antes de tener que enfrentarse a domicilio al Madrid. Confía en el papel de los árbitros, aunque les pide que velen por la "justicia" y, sobre todo, que la "tecnología" no acabe siendo, como pasó el fin de semana pasado en Mestalla, el instrumento que "genera el error".

Corberán pide que la tecnología no genere el error

"Nosotros debemos centrarnos en lo que depende de nosotros, en el juego, en las ayudas constantes, en ser fuertes mentalmente en momentos en los que el Bernabéu se impone, en mostrar que somos competitivos y podemos atacar y jugar bien... Hay confianza en el papel de los árbitros, tienen que velar por la justicia de este deporte. El ser humano puede competer errores y la tecnología se ha implementado para solucionar el error en directo, lo jodido es que sea esa tecnología la que genere un error que el ser humano en directo no tenía", argumentó Corberán.

Alegría y dolor con la revisión posterior del Comité

En la pregunta previa sobre la rectificación pública del Comité tras lo sucedido ante el Villarreal (0-2), el entrenador indicó: "La afirmación del Tribunal de arbitraje está alineada con lo que sentimos todos en Mestalla, y con lo que vimos. Nos alegra que se nos dé la razón, no fue acción meritoria de penalti. A la vez, nos genera dolor porque fue una gran primera parte y no merecimos irnos perdiendo por una acción que tuvo trascendencia, porque permitió al Villarreal defender y centrarse en contraatacar en el segundo acto, y en esa dinámica te precipitas y atacas más con corazón que con cabeza, perdimos orden y ellos hicieron el segundo gol".