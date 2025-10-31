Corberán dosifica a Guerra para el Bernabéu

El Valencia CF sufrió ayer una importante ausencia en el entrenamiento en la Ciutat Esportiva de Paterna. A solo dos días del partido frente al Real Madrid (21 horas, mañana sábado, Santiago Bernabéu) y con una única sesión por delante, la de hoy viernes, el centrocampista Javi Guerra no se ha ejercitado junto al grupo sobre el terreno de juego.

Las buenas nuevas de Hugo Duro y Pepelu entrenándose con normalidad al lado de los demás han sido contrarrestadas con la baja del jugador con más incidencia en el centro del campo del equipo.

Hasta la fecha, Javi Guerra ha participado en todos los partidos oficiales de la temporada: diez en la Liga y uno en la Copa del Rey. Aun así, Carlos Corberán ha tratado de dosificar el esfuerzo muscular del futbolista sustituyéndolo en la mayoría de estos encuentros. Por ahora, Guerra solo ha completado los 90 minutos de juego en el triunfo frente al Athletic Club (2-0) del pasado 20 de septiembre. En ocho de los otros diez partidos siempre fue cambiado en la segunda mitad, y en los otros dos entró al campo desde el banquillo.

En las visitas a Espanyol y Girona, Guerra participó como suplente. Catorce minutos contra los barceloneses, y la segunda mitad al completo (45’) en Montilivi, escenario en el que cambió la cara del equipo, aunque no bastó. El centrocampista de Gilet se quedó en una hora de juego sobre el césped en los dos últimos compromisos del equipo, tanto el martes ante el modesto Maracena (0-5) como el sábado en el derbi frente al Villarreal (0-2).

A poco más de 48 horas para el choque en el Bernabéu, el cuerpo técnico decidió dar una tregua a Guerra, debido a su amplio recorrido y despliegue en la zona central durante lo que va de temporada. Por el momento, el ‘8’ es el sexto jugador con más carga de minutos de la plantilla con 679 minutos, por detrás de Tárrega (900), Agirrezabala (900), Luis Rioja (798), Diego López (778) y Arnaut Danjuma (742). Por otro lado, si Hugo Duro ha dejado atrás las molestias en el tobillo, al menos, para poder entrenarse y apuntar al choque con el Madrid, la nota negativa de las sesiones sigue siendo la ausencia de Lucas Beltrán. El argentino tuvo que retirarse al concluir el primer tiempo ante el Villarreal por una herida y dolor en el empeine del pie derecho. El delantero, cedido por la Fiorentina, ha trabajado en solitario, del mismo modo que Filip Ugrinic. El suizo salió a la hierba con botas por primera vez desde que sufre molestias en la rodilla.

Mientras, el Valencia CF visita este sábado el Santiago Bernabéu en el peor momento de la temporada posible. Aunque sacar un resultado positivo se antoja prácticamente un milagro, el Valencia se agarra al recuerdo de la temporada pasada, cuando consiguió asaltar el Bernabéu 1-2, y al idilio de Hugo Duro con el Real Madrid, que se ha convertido en su víctima favorita desde que es jugador del Valencia.

Las cifras hablan por sí solas: Hugo Duro lleva cuatro partidos consecutivos ante el Real Madrid viendo puerta. El último fue especialmente importante, y es que el ‘9’ del Valencia anotó el definitivo 1-2 que permitió al conjunto de Carlos Corberán dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu en el tiempo de descuento la temporada pasada. También la temporada 2024/25, en el Valencia-Real Madrid de la primera vuelta, precisamente el primer partido con Corberán en el cargo, Hugo Duro adelantó al Valencia en Mestalla, aunque el conjunto blanco terminó remontando el partido en los últimos minutos. En la 2023/24 Hugo Duro también le marcó al Madrid en los dos enfrentamientos de liga. Lo dicho el getafense se enfrenta a su víctima preferida.