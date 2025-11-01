Gayà: “La dinámica es negativa"

José Luis Gayà, capitán del Valencia CF , reconoció la “dinámica negativa” de su equipo, tras caer 4-0 en el Santiago Bernabéu y prolongar su racha sin ganar en Liga a seis partidos -con cuatro derrotas y dos empates-, pero mostró confianza en poder "darle la vuelta" como hicieron la pasada temporada.

“La verdad que el resultado es complicado. Llevamos una dinámica negativa, pero el año pasado ya demostramos que fuimos capaces de dar la vuelta a la situación y estoy seguro de que este año lo vamos a volver a hacer”, dijo en Movistar+

“La segunda parte nos metimos un poco más atrás y nos hemos ayudado más. En la primera parte a veces estuvimos indefinidos y nos encontraban los espacios”, analizó sobre el encuentro.