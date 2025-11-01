Todos los retos del Valencia en el Santiago Bernabéu

En el peor momento del año 2025 para el Valencia CF llega un partido de máxima exigencia donde sacar un resultado positivo, visto el contexto, es tremendamente complicado de imaginar. Aún así, cada partido es un mundo y el equipo de Carlos Corberán tiene muy presente la victoria del curso pasado en Bernabéu como fuente de motivación para este sábado.

El reto es de lo más comprometido, probablemente el que más a estas alturas de la temporada, y si el Valencia quiere tener alguna opción de puntuar debe rayar la perfección en todos los aspectos. En cuanto al aspecto mental, Corberán habló de tener "fortaleza" y una "concentración máxima" y en cuanto al futbolístico, el técnico confió en tener "momentos buenos" y destacó la importancia de que los jugadores "se ayuden" en todo momento para sobrevivir a los ataques del Madrid.

Carlos Corberán, entrenador del Valencia, en la sala de prensa este viernes / Miguel Angel Montesinos

Las contras... ¿la vía para el Valencia?

Aunque quizá la clave que más destacó Carlos Corberán fue la capacidad de contragolpear que tenga su equipo. Al ser preguntado por las diferencias entre el Madrid de Ancelotti, al cual venció la temporada pasada, y el Madrid de Xabi Alonso, el míster de Cheste destacó que el equipo del tolosarra, el actual, "es más redondo o que trata de controlar mejor al rival a través del ataque".

Expresó que sigue siendo un equipo "vertical", pero "ha aumentado con ciertas pausas y posiciones que les sirve para atacar más y mejor", por lo que "es más difícil sacarle contraataques", que fue la principal vía de hacer daño al Madrid el curso pasado, "y esa es la principal diferencia".

Objetivo recuperar el veneno en los contragolpes

Así, el partido para el Valencia y la posibilidad de hacer daño pasa, en gran medida, por que el equipo de Mestalla encuentre la manera de contragolpear y hacerlo de manera efectiva. De hecho, los contraataques han sido una de las principales armas del Valencia desde que Corberán ocupa el banquillo, sobre todo en partidos ante equipos que proponen más con balón, pero a lo largo de esta temporada el equipo ha dado síntomas de haber perdido ese veneno en las transiciones rápidas y ahora es el momento de recuperarlo.

Hugo Duro marca su segundo gol ante el Real Madrid en un partido en abril de 2025. / AP Photo/Manu Fernandez

Sin ir más lejos, la victoria en el Santiago Bernabéu la temporada pasada llegó tras un gol de Hugo Duro en el minuto 90 orquestado desde un robó de balón y una contra relámpago que apenas tuvo cuatro o cinco toques de balón.

Momento Thierry para parar a Vinícius

Por razones obvias, Corberán fue preguntado en rueda de prensa por Vinícius, con quien el Valencia ha tenido sus más y sus menos, y si la presencia del brasileño, con sus habilidades futbolísticas y, sobre todo, provocativas, cambia el planteamiento del partido. En cuanto a lo futbolístico, Corberán confirmó que será Thierry el encargado de frenar al brasileño y transmitió su confianza en él: "El año pasado en Mestalla fue Foulquier el lateral derecho. En el Bernabéu fueron Aarons y Mosquera. Mañana será Thierry el encargado de ese espacio de juego. No es un partido para centrarnos en un jugador porque el Madrid no lo permite. Debemos ayudarnos constantemente, centrándonos en lo que depende de nosotros, que es mucho".

Vinicius Jr gesticulando en un partido con el Real Madrid / Getty Images

Cabe recordar que Thierry no pasa ni mucho menos por su mejor momento como jugador del Valencia. Regresó hace pocas jornadas de una lesión de larga duración y en sus primeros partidos ha dado síntomas de fragilidad defensiva. La lesión de Foulquier le ha obligado a jugar más minutos de los que seguramente Corberán tenía previstos y este sábado saldrá a un escenario imponente como el Bernabéu.

¿Se puede parar al mejor del mundo?

Otro 'dolor de cabeza' para Corberán a la hora de afrontar el partido es el de Kylian Mbappé. El francés se ha erigido desde hace tiempo como el jugador más determinante del mundo, y ahora mismo atraviesa por un estado de forma mágico. De hecho, esta temporada en Liga ya ha sumado 11 goles, uno más que todo el Valencia junto. Sobre Mbappé, Corberán dijo que "si fuera fácil de parar ya lo habrían parado los rivales. El partido nos exige estar al máximo. Si tienes una desconcentración de una milésima de segundo Mbappé te puede ganar la espalda y eso genera la exigencia que el partido va a tener".