La cifra de goles en contra que recuerda al Valencia de Ayestaran

En el verano de 2017, Marcelino cogió las riendas del Valencia CF con una primera obsesión en la cabeza: reducir urgentemente la exagerada cantidad de goles encajados, 65 a lo largo de la temporada precedente. Una media próxima a los dos tantos por partido que se agravó en un primer cuarto de Liga con tres inquilinos en el banquillo: Pako Ayestaran, Voro y Cesare Prandelli.

El asturiano consiguió el objetivo trazado, haciendo de la solidez defensiva una de las bases del equipo que se clasificó durante dos cursos consecutivos para la Liga de Campeones. Hoy, el Valencia vuelve a pecar seriamente de una fragilidad en defensa que lo tiene atrapado en zona de descenso. A las órdenes de Corberán y, especialmente, daño por las goleadas en Barcelona (6-0) y Madrid (4-0), forma parte del trío de conjuntos más goleados de la competición: Girona (24), Levante (20) y Valencia (20). El Real Oviedo, con un partido menos, les sigue con 19 dianas en contra.

Conforme se ha debilitado a lo largo del último lustro, a falta de inversión y refuerzos, paulatinamente, el Valencia ha vuelto a perder la solidez defensiva que lo ha caracterizado en sus momentos históricos de mayor competitividad. Actualmente, a estas alturas de Liga, hay que retroceder a aquel equipo entrenado por Ayestaran, Voro de forma interina -tras la destitución del vasco- y el comienzo del breve periplo de Prandelli para dar con un equipo blanquinegro con tantos goles recibidos.

Julen Agirrezabala, el portero que ha sustituido al traspasado Mamardashvili, pese a estar siendo uno de los mejores del equipo, tan solo ha podido dejar a cero la portería en tres partidos. En las victorias en Mestalla ante Getafe (3-0) y Athletic Club (2-0) y en el empate con el Alavés en Vitoria. En el resto de partidos, diez tantos en contra en seis encuentros: Real Sociedad (1-1), Osasuna (1-0), Espanyol (2-2), Oviedo (1-2), Girona (2-1) y Villarreal (0-2)… y otros diez, en las humillantes derrotas a manos del Barcelona y el Real Madrid.

Goles en contra como en el curso de los tres cambios en el banquillo

Durante 30 años de Liga bajo el sistema de tres puntos por victoria, solo en el curso 2016/17 el Valencia acumulaba más goles en su cuenta negativa, tras las 11 primeras jornadas, que la veintena que ahora acumula. Entonces, fueron 21 dianas que precipitaron la segunda gran crisis en la era Meriton. Pako Ayestaran comenzó la temporada, a pesar del horrible final de la campaña anterior. Y esa apuesta por la 'continuidad' no funcionó. La competición arrancó con un estrepitoso 2-4 de Las Palmas en Mestalla, seguido por los encuentros perdidos ante Éibar (1-0), Betis (2-3) y Athletic Club (2-1). En cuatro partidos, diez golpes en forma de gol.

Voro, como interino, entrenó a la plantilla y obró una reacción. El Valencia encadenó dos triunfos por la mínima con Alavés (2-1) y Leganés (1-2), aunque el entrenador temporal dijo 'hasta luego' con una derrota en casa frente al Atlético (0-2). Prandelli debutaría en el Molinón con una victoria contra el Sporting de Gijón (1-2), pero no pasaría de ser un espejismo. A continuación, el Barcelona ganó en Mestalla (2-3), se empató en A Coruña con el Deportivo (1-1) y se volvió a perder a domicilio, en la undécima jornada, en Vigo (2-1).

En total, once partidos en los que el equipo valencianista encajó goles en todos los partidos. De hecho, la primera portería a cero no llegaría hasta enero, en la fecha 19, gracias al triunfo 0-2 de Vila-real, ya nuevamente con Voro al mando del banquillo.

Los 20 goles que carga encima el Valencia actual es la segunda cantidad más elevada en los tiempos modernos de la competición liguera. A estas alturas, los blanquinegros encajaron menos dianas en otras temporadas críticas como la 1997/98 con Jorge Valdano y Claudio Ranieri (17), la 2007/08 con Quique y Óscar Fernández (19), antes del aterrizaje de Ronald Koeman, la 2013/14 con Miroslav Djukic (19), o la 2024/25 con Rubén Baraja (17). Esta última, en 11 jornadas, con números de goles en contra a finales de 2019, 2020 y 2021 con Celades, Gracia y Bordalás, respectivamente.

La solidez que acerca el éxito

El ratio de victorias y empates disminuye cuando los equipos encajan más de un gol. La portería a cero permite competir por el partido a lo largo de los 90 minutos. Según datos del 'Ideal', el Valencia forma parte de los cinco clubes de cola en un teórico ranking que cuenta los partidos recibiendo menos de dos goles por encuentro. La lista la lideran equipos de la parte alta, como el Real Madrid y el Getafe, con el 91 % y el 73 % de las jornadas sin encajar solo un gol o ninguno, y la cierran Oviedo (30 %), Sevilla (36 %), Girona (36 %), Levante (36 %), Valencia (45 %) y Espanyol (45 %). Solo los 'periquitos' rompen la tendencia y se sitúan en la mitad alta de la tabla.

Agüjero defensivo, en solo cuestión de unos meses

Sin embargo, el mejor ejemplo del extra competitivo que aporta la solidez en defensa y la capacidad de reducir la tasa de goles encajados se halla en el mismo Valencia de Corberán. La debilidad creciente en esta temporada 2025/26 hace imposible que hoy el equipo pueda mantener el ritmo de puntuación de la segunda vuelta de la pasada campaña.

En 21 jornadas con el entrenador de Cheste, los murciélagos recibieron 28 dianas, 1,3 por partido, siendo entre enero y mayo el séptimo mejor equipo de la Liga. Ahora, en cambio, el promedio supera los 1,8 por encuentro y el Valencia es el decimoctavo... y a la espera de que el Oviedo no gane en la noche del lunes a Osasuna.