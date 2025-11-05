Agirrezabala, una víctima más de la fragilidad defensiva

Es difícil imaginar que un portero forme parte del mejor equipo de la semana después de haber encajado cuatro goles en un partido, pero es exactamente lo que ha ocurrido con Julen Agirrezabala. El guardameta del Valencia recogió el balón hasta en cuatro ocasiones en la visita del Valencia CF al Santiago Bernabéu el pasado sábado, pero eso no le impidió ni ser el mejor jugador de su equipo sobre el campo ni firmar una buena actuación. Más allá de los goles encajados, terminó el choque con siete paradas de mérito, una de ellas desde el punto de penalti, y gracias a su figura el Valencia no se llevó una goleada todavía más ayudante.

Su importancia fue tal que incluso el portal ‘whoscored’, especializado en estadísticas, le ha elegido como el mejor guardameta de LaLiga para formar parte del equipo de la semana con una nota de 8,24 sobre 10.

Inicio complicado

Está siendo un inicio de temporada complicado para Julen. El guardameta donostiarra fue el elegido por la dirección deportiva y cuerpo técnico para sustituir a Mamardashvili y, aunque su llegada se alargó más de lo previsto, terminó llegando como cedido para hacerse con la portería del Valencia. Tras un inicio titubeante, con varias actuaciones muy mejorables en las primeras jornadas, partido tras partido ha ido asentándose bajo palos y ya encadena varias semanas con muy buenos partidos, aunque no esté sirviendo para conseguir puntos.

De hecho, sus buenas actuaciones no han impedido que sea, a día de hoy, el guardameta con más goles encajados de LaLiga, con un total de 20. Solo el Girona (24) ha encajado hasta la fecha más goles que el Valencia, pero el guardameta titular del conjunto catalán, Gazzaniga, no ha disputado todos los partidos, por lo que no supera en goles recibidos a Julen.

Que Agirrezabala sea el guardameta con más goles encajados no le convierte en el principal culpable, o al menos en el único. Una buena prueba de ello es que el portero del Valencia también es el segundo que más paradas realiza de todo el campeonato español (40), solo superado por Aarón Escandell (57). Si algo demuestran estos datos es la endeblez defensiva del Valencia CF, que es uno de los equipos que más tiros a puerta está recibiendo en este primer tercio de competición.

De menos a más

Las estadísticas acostumbran a ser reveladoras, pero en este caso hacen que sea más difícil de percibir la progresión de Julen desde que llegó al Valencia. A estas alturas de la temporada es, junto a Danjuma, el único fichaje del pasado verano que está dando sus frutos, y la sensación es que si el conjunto blanquiengro recupera un mínimo de solidez defensiva podrá ser decisivo para sumar más puntos.

En cualquier caso, no hay que olvidar que, como (casi) siempre ocurre con Meriton, Julen no deja de ser un jugador cedido, que abandonará la entidad valencianista a final de temporada para no volver salvo cambio de guion.