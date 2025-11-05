VCF | Plantilla
Copete asegura que «el equipo está con el míster»
El central disipa las dudas del compromiso de la plantilla con Corberán
El Valencia CF no levanta cabeza, el nivel del equipo sobre el terreno de juego es paupérrimo tanto a nivel de propuesta táctica como de actitud sobre el verde, un hecho que ha levantado suspicacias sobre el compromiso de la plantilla con su entrenador y de si está deliberadamente rindiendo por debajo de sus posibilidades para que le cueste el puesto.
Por parte del equipo, tras la debacle del Santiago Bernabéu se ha ido en la misma línea que en semanas anteriores, hablando de revertir la situación sin que los resultados lleguen. Ayer tarde, el central José Copete se paró con su coche a la salida del entrenamiento para responder a El Chiringuito y Radio Marca y respaldar al técnico.
El central andaluz, preguntado por el grado de compromiso del equipo con el entrenador, quiso expresarse con claridad: «El equipo está con el míster», aseveró montado en el asiento de piloto de su coche.
No acabó ahí la declaración de Copete, que manifestó que comprende el enfado que hay en estos momentos en la afición por la marcha del equipo y prometió que se van a dejar «el alma» por revertir la situación que tiene al Valencia CF en zona de descenso a Segunda División una temporada más y ya con once jornadas.
- Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
- Cuándo se esperan las lluvias más fuertes en Valencia: municipios y horas
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Sigue en directo todos los actos homenaje del día de la dana
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València