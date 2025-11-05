Copete asegura que «el equipo está con el míster»

El Valencia CF no levanta cabeza, el nivel del equipo sobre el terreno de juego es paupérrimo tanto a nivel de propuesta táctica como de actitud sobre el verde, un hecho que ha levantado suspicacias sobre el compromiso de la plantilla con su entrenador y de si está deliberadamente rindiendo por debajo de sus posibilidades para que le cueste el puesto.

Por parte del equipo, tras la debacle del Santiago Bernabéu se ha ido en la misma línea que en semanas anteriores, hablando de revertir la situación sin que los resultados lleguen. Ayer tarde, el central José Copete se paró con su coche a la salida del entrenamiento para responder a El Chiringuito y Radio Marca y respaldar al técnico.

El central andaluz, preguntado por el grado de compromiso del equipo con el entrenador, quiso expresarse con claridad: «El equipo está con el míster», aseveró montado en el asiento de piloto de su coche.

No acabó ahí la declaración de Copete, que manifestó que comprende el enfado que hay en estos momentos en la afición por la marcha del equipo y prometió que se van a dejar «el alma» por revertir la situación que tiene al Valencia CF en zona de descenso a Segunda División una temporada más y ya con once jornadas.