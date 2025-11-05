El Valencia desvela cómo será la estructura de la gran cubierta del Nou Mestalla

Ya conocemos algo más sobre cómo será el Nou Mestalla. El Valencia CF ha desvelado cómo será la cubierta del estadio. El club puso en marcha, en el pasado mes de enero, las labores para culminar las obras del que será su nuevo estadio y, a día de hoy, lleva ya trabajando varios meses en la elaboración de la estructura de la cubierta.

Uno de los grandes valores del nuevo estadio será, precisamente, la cubierta que tamizará la luz mediterránea protegiendo el sol y la lluvia en la totalidad de los 70.044 asientos, ampliando el efecto acústico desde la grada al campo y sobre la que Octopus Energy -Sustainable Founding Partner- implementará una instalación fotovoltaica, constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente, en su perímetro exterior. Una cubierta que será un pulmón de energía verde y que, con esta singularidad, contribuirá a consolidar el Nou Mestalla como un símbolo de orgullo e innovación para la ciudad y como un auténtico referente medioambiental.

El Valencia CF desvela la estructura de la gran cubierta del Nou Mestalla / Levante-EMV

Pero, y ¿cómo se producirá su estructura? FCC Construcción, junto a la empresa española Horta Coslada, compañía líder en el diseño, fabricación, ingeniería y montaje de todo tipo de estructuras metálicas como las cubiertas de estadios de fútbol del Bernabéu, Riyadh Air Metropolitano, San Mamés, Stade Vélodrome, RCDE Stadium y el Ciutat de València, es la encargada de realizar este trabajo y ya ha iniciado este proceso. En la ciudad de València también cuentan con la elaboración del Azud de l’Or del puente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

50 pilares de acero sujetarán 4.800 toneladas

La cubierta del Nou Mestalla tendrá un peso de 4.800 toneladas y será soportada por 50 pilares de acero S355. Estos pilares constituirán las columnas principales de la fachada y de sección rectangular (cerrada) de 1200x760 mm, además de otros de 1400x850 mm y de 1400x760 mm con una base de placas que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales.