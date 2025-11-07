El Valencia CF fichó a Filip Ugrinic lesionado

La reiterada ausencia de Filip Ugrinic desde que llegó al Valencia CF, con apariciones con cuentagotas con el equipo y fuera de él desde hace más de un mes, ha sido llevado por parte del club desde el secretismo, la ausencia de comunicados o partes médicos y apenas una declaración de Carlos Corberán en sala de prensa señalando unas molestias que arrastra desde unas semanas más tarde a llegar a Mestalla.

La realidad es bien distinta y es que tal y como avanzó en exclusiva el programa '90 Minuts' de À Punt, el Valencia CF fichó al futbolista ya lesionado, invirtiendo una cifra cercana a los tres millones y medio de euros. Según la citada información, el futbolista llegó al club con el tendón cuadricipital de su rodilla deshilachado. Este tendón, que es la estructura fibrosa que une los cuatro músculos del cuádriceps con la cabeza superior de la rótula. Ugrinic sufre una tendinopatía o rotura parcial causada por la sobrecarga, tensión repetitiva o microtraumatismos, lo que puede generarle inflamación, dolor o rigidez en la rodilla.

Ugrinic durante un partido contra el Espanyol. / Enric Fontcuberta/Efe

Un mal gesto le hizo resentirse

Ugrinic hizo un gesto en el entrenamiento previo al partido contra el Girona y se daña la rodilla y es ahí cuando en el club le hacen pruebas, una exploración importante de la rodilla, que el club no efectuó en el reconocimiento médico a la hora de ficharle, es cuando se dan cuenta de ese problema y de que lo ficharon lesionado, con ese problema en el tendón cuadricipital y que esa lesión no se le produce en un entrenamiento, sino que ya la traía cuando llegó al Valencia.

El suizo pudo jugar toda la temporada pasada con esa lesión de forma regular, sin ningún mal gesto que agravase la situación de su rodilla. Este año no ha tenido esa 'suerte'. Siempre según dicha información, a lo largo de las negociaciones ni Young Boys ni el jugador le dicen al Valencia que Ugrinic arrastra esta lesión, que lo ficha y cuando le pasa reconocimiento médico le hace una exploración rutinaria, en la que no se ve esta lesión, pero no exhaustiva y específica de rodilla, que es el procedimiento para ver dolencias de este tipo. El departamento encabezado por Pedro López Mateu no se lo realizó.

Corberán, portavoz ante la carencia comunicativa del club

Ante la falta de diligencia del club a nivel de comunicación, Corberán -como cada entrenador de turno- ha de asumir la portavocía del Valencia CF en el día a día, hecho que le obligó a dar una explicación sobre la ausencia del jugador helvético en la que no mencionó esta situación con su reconocimiento: "Filip Ugrinic vino tras hacer la pretemporada y después de dos semanas (finales de agosto) nota una molestia suave, no es continua, no es permanente pero el jugador no está en condiciones de asegurar que no va a tener dolor. Ese dolor se le agudiza previo ante el Girona. Se sigue esperando y entendemos que en diez días vuelva a estar con el grupo con unas sensaciones que le pueda tolerar la carga de trabajo y de partidos", señaló. No ha vuelto en esos diez días.