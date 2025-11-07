El Valencia se queda huérfano de los jóvenes talentos más valorados

¿Cuántos jugadores menores de 20 años poseen un valor de mercado superior a los diez millones de euros? 113. ¿Cuántos de la lista juegan en el fútbol profesional español? Nueve. ¿Y cuántos de ellos lo hacen en el Valencia CF, o en alguno de los demás clubes de la Comunitat Valenciana? Ninguno con el club de Mestalla, y solo uno representa esta temporada a un equipo valenciano. Es el caso de Héctor Fort, cedido por el FC Barcelona al Elche CF.

En su último estudio, el Observatorio del Fútbol CIES, con sede en Suiza, ha clasificado a los adolescentes más caros presentes en las 67 ligas con más importancia del planeta. Desde el primero de la lista de manera, el indiscutible Lamine Yamal, al que valora en 350 millones, hasta los últimos del ranking que superan los diez millones se contabilizan 113 jugadores. A diferencia de en años posteriores, no aparece ningún jugador del Valencia entre los escogidos en el análisis de 2025.

El CIES califica de «teenagers» -adolescentes- a los jugadores que todavía no han cumplido los 20 años. De modo distinto a pasadas temporadas, el Observatorio del Fútbol ha bajado un año la edad de la muestra debido al crecimiento cada vez más precoz del talento en el mundo del fútbol. Hace un año, Cristhian Mosquera sí tenía sitio en el top 100 de los más valorados en edad sub-21, en concreto, en la posición número 72 con un precio de 19,6 millones, inferior al fijo por el que fue vendido, ocho meses después, al Arsenal FC.

Mosquera había cumplido los 20 años en el verano de 2024, meses antes del estudio. Javi Guerra tenía ya 21 y, por ello, estuvo fuera de la muestra, mientras que Yarek Gasiorowski se quedó a las puertas de entrar a la cola de una lista que cerró el portugués del Braga Roger Fernandes con 14,4 millones.

En el estudio anterior, correspondiente a 2022, en la lista sub-21 surgía el mediocentro del Valencia, cedido por el Barcelona, Nico González, con un valor que alcanzaba los 24,7 millones. Por entonces, Javi Guerra y Diego López todavía no habían saltado al primer plano de la actualidad valencianista en rescate de un equipo que acabó luchando por no bajar, y que se salvó gracias al sensacional aporte de ambos.

En una situación parecida se encuentran hoy los «teenagers’ del Valencia. Aún sin el suficiente poso en el primer equipo para empezar a cotizar alto en los mercados del fútbol. Por ejemplo, entre el grupo de jóvenes que más esperanzas despiertan, según los especialistas, sobresalen en cuanto a cotización extremo David Otorbi (500 000 euros), Pablo López (300 000), lesionado de gravedad en la rodilla, y los porteros Vicent Abril y Raúl Jiménez (200 000, en ambos casos).

Lamine Yamal

De regreso al estudio de este año del CIES, aparte de Lamine Yamal, la estimación supera los 100 millones en otros tres casos: Estêvão Willian (118 millones de euros / Chelsea), Pau Cubarsí (113 millones de euros / Barcelona) y Franco Mastantuono (102 millones de euros / Real Madrid).

Asimismo, figuran en el top 10 el francés Warren Zaïre-Emery (92,3 / Paris Saint-Germain), Ethan Nwaneri (88,1) y Myles Lewis-Skelly (88,4) del Arsenal, el portugués Geovany Quenda (80,2 / Sporting CP, anteriormente propiedad del Chelsea), el brasileño Endrick Felipe (73,2 / Real Madrid) y el sueco Lucas Bergvall (68 / Tottenham). En total, 113 adolescentes que juegan en 25 ligas y 80 clubes de todo el mundo tienen un valor estimado de al menos 10 millones de euros.