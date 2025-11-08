Con esperanza y valentía

"Los hombres dicen que no pasaremos de esta noche... dicen que no hay esperanza", le comentaba aterrorizado un joven guerrero a Aragorn antes la gran batalla del Abismo del Helm. A lo que el montaraz le respondió: "Siempre hay esperanza". Esta inolvidable secuencia motivacional de la película "El Señor de los Anillos", representa a la perfección la gran y dificultosa cita a la que se enfrenta el Levante UD hoy sábado, ante todo un Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Una analogía de guerra siempre es un incentivo seguro para impulsar los ánimos del equipo, y más... si se trata de jugar ante uno de los tres mejores equipos españoles. Lo de mañana es una verdadera prueba de equipo, y sí, del grupo entero, aquella donde se medirá el grado de resiliencia, tenacidad y el compromiso de todos los jugadores. Una auténtica batalla contra un equipo de máximo nivel, aunque... lejos de mostrar una imagen temblorosa/miedosa, los de Calero quieren demostrar que no vienen a la casa rojiblanca para perecer tan fácilmente, sino para, bajo ese espíritu de unión y lealtad de todos, sacar como mínimo esa garra combativa, sacrificio y pelea hasta el final. El Levante UD llega al Metropolitano acusado por una plaga de lesiones que está mermando las pretensiones del equipo y las ofertas de elección de jugadores en cada partido. Actualmente, el conjunto granota tiene las bajas confirmadas de Carlos Espí y Pablo Martínez, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Además, Iván Romero también sufrió una lesión muscular, pero tal y como afirmó Julián Calero en rueda de prensa, su presencia en la convocatoria ante el Atlético no está descartada, y podría ser una opción de última hora. Oriol Rey también está de vuelta con el equipo, aunque sin estar a un nivel físico óptimo (perdió cinco kilos por una gastroenteritis).

Unai Vencedor también será otra de las ausencias, ya que cumple sanción por esa roja frente al Celta de Vigo. La baja del centrocampista vasco abre un dilema en la sala de máquinas, ante la falta de efectivos. Ante ello, el técnico madrileño baraja diversas opciones: la entrada de OIasagasti en la medular (posición natural), la adaptación de Unai Elgezabal al doble pivote junto a Arriaga (ya probado ante el Orihuela en Copa) o el regreso de Oriol, aunque todavía es pronto para ello. Uno de ellos acompañará a un ‘misilito’ que llega en un estado de forma brillante, con esa ‘multiplicación’ de su persona por todos lados, despliegue físico, acciones defensivas y gol contra el conjunto vigués.

En frente tendrán al todopoderoso Atlético de Madrid, un equipo que, si ya de por sí es temible, más aún en el Metropolitano, un verdadero bastión donde se deja muy pocos puntos. A pesar de un inicio convulso, el conjunto colchonero está de vuelta: ocupa la 4ª posición con 22 puntos, con 21 tanto a favor y 10 en contra, es decir, lo que hace un ‘gol average’ de +11. Los de Diego Pablo Simeone son uno de los equipos más en forma de la Liga: en los últimos cinco partidos, han ganado cuatro y empatado uno. Se trata de un oponente de clase mundial sí, una calidad tremenda de sus jugadores sí, un territorio comanche prácticamente imbatible sí... pero la esperanza es lo último que se pierde. Valentía, compromiso y tenacidad serán necesarios para volver a escribir una de esas hazañas tan memorables que ha conseguido el Levante en feudo Atlético.