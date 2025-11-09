Mestalla recibe al Betis en un partido para valientes

En la previa del partido contra el Real Betis, Carlos Corberán dijo que quiere que su equipo sea «valiente y atrevido». No hay mejor día para demostrarlo que este domingo a las 18.30 horas en Mestalla. El riesgo de entrar en un bucle que le convierta en carne de cañón, la urgente necesidad de los futbolistas por demostrar su compromiso con el escudo, la necesidad del entrenador de reivindicar que no quiere ser uno más de la trituradora de Meriton Holdings y la envergadura del rival exigen al Valencia CF mostrar su mejor cara, la más cargada de personalidad y de voluntad de cambiar las cosas. Es un partido para muy valientes.

El conjunto valencianista llega al choque en una posición muy vulnerable. Los últimos partidos le han llevado a tocar la lona y, por tercer año de los últimos cuatro, lidiar con las posiciones de descenso. En este contexto, Mestalla le exige un paso al frente a los suyos, que sean capaces de afrontar un partido con un rendimiento continuo, una tensión competitiva adecuada y que no se plieguen a la propuesta del rival

La dificultad de la tarea es mayúscula. El equipo, que no ha sido sólido y regular contra rivales de menor nivel como el Real Oviedo o el Girona, tendrá este domingo que lidiar con un equipo rodado, en total sintonía con la idea de su entrenador y con una madurez competitiva enorme como es el Betis de Manuel Pellegrini. Los verdiblancos vienen de ganar al Olympique de Lyon en competición europea, son quintos en la Liga y están desarrollando un juego coral, asociativo y por momentos desbordan.

Con un ‘miura’ de este calibre delante, un Valencia que tendrá muy complicado arrebatarle la posesión de pelota a su rival tendrá que atacar con las ideas claras y combinar tramos de partido en los que buscar al rival para ponerle en aprietos con otros en los que, sin balón, no se podrá permitir ni un minuto sin correr, sin concurrir de forma contundente en los duelos por el balón y, sobre todo, deberá cuidar mucho la concesión de espacios, un hecho que le obligará a hacer un trabajo táctico y de concentración casi inmaculado.

A golpes con el esquema

Esta semana, Carlos Corberán probó la defensa de tres centrales y también la línea de cuatro, esta fórmula más concretamente en las últimas dos sesiones. Hay dudas sobre la formación del equipo y mientras que la primera opción daría la alternativa a Eray Cömert en el once, la segunda insistiría en la opción de Thierry Rendall a pesar de sus problemas físicos. En la medular, Pepelu parte con ventaja sobre Santamaria para acompañar a Javi Guerra y en la punta es Lucas Beltrán el que aventaja a Hugo Duro. El Valencia, por su parte, tendrá las cuatro bajas habituales en las últimas jornadas: Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, Filip Ugrinic y Largie Ramazani, que siguen sin recuperarse y que siguen pendiente de evolución. Por lo que al Betis respecta, Pellegrini no podrá contar con los lesionados Pau López, Junior Firpo, Isco y el suizo Ricardo Rodríguez.