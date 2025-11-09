Las notas de los jugadores del Valencia frente al Betis

El Valencia estaba prácticamente obligado a ganar ante el Betis para evitar que la crisis deportiva se fuera de las manos antes de otro parón internacional, pero el conjunto de Carlos Corberán no pudo pasar del empate tras un partido, eso sí, en el que dejó mejores sensaciones que en las últimas jornadas. SUPER califica a los jugadores del Valencia:

Julen (6)

No fue el día más exigente para Julen, pero apareció cuando tuvo que aparecer, salvo en el gol, un mano a mano contra el Cucho Hernández en el que poco o nada pudo hacer. Evitó el 1-2 con un pie salvador también ante el Cucho.

Thierry (5)

Se vio un mejor Thierry que en los últimos partidos, aunque no eramuy difícil. Tuvo alguna internada interesante en ataque y en defensa no fue un coladero, aunque en el gol del Betis puso en un compromiso a Tárrega con un mal pase.

Tárrega (4,5)

Estaba haciendo un buen partido, correcto en el posicionamiento y atento al corte, pero cometió un error garrafal en salida de balón que propició el gol del Betis.

Copete (6)

Partido correcto del central. Bien en los despejes y en la mayoría de los duelos, no tanto en salida de balón. Permitió pocas ocasiones del Betis.

Gayà (5,5)

Paso adelante del capitán respecto a los últimos partidos. Jugó una primera parte muy buena, generando en ataque y cortando peligro en defensa. Fue de más a menos.

Pepelu (5)

En la primera parte, cuando el Valencia más dominaba, dio equilibrio con balón y mantuvo bien la posición en tareas defensivas. Cuando el partido perdió control sufrió más.

Javi Guerra (5,5)

Tenía ganas de reivindicarse y en la actitud se le notó. Quiso asumir galones, tirar del equipo y lo intentó con arrancadas y pases al hueco. No tuvo el día más fino en los metros finales pero dio una mejor imagen respecto a las últimas semanas.

Almeida (5,5)

Disputó un buena primera mitad, apareciendo con regularidad y filtrando balones peligrosos a la espalda de la zaga bética. Lo que se espera de un jugador como Almeida. Con el paso de los minutos perdió protagonismo.

Danjuma (6)

En la primera mitad fue el jugador más activo del Valencia y del partido en general. Generó peligro y tuvo ocasiones, pero no las materializó. En la segunda parte perdió algo de protagonismo. No tuvo un día fino en los metros finales.

Beltrán (4,5)

Hasta que fue sustituido, se pasó todo el partido 'pelándose' con los centrales verdiblancos y dejándose el alma en la presión. Solo dispuso de una ocasión, aunque con muchas piernas de por medio, y la envió a las nubes.

Diego López (4,5)

Tuvo en sus botas dos de las ocasiones más claras del Valencia, pero no atraviesa un buen momento de cara a puerta. Más participativo que en los últimos partidos, pero sin el colmillo que se le espera.

Banquillo

Luis Rioja (7)

Es un jugador fundamental para el equipo y lo demuestra ya sea de inicio o desde el banquillo. Marcó el gol del empate y fue el encargado de reenganchar al equipo al partido cuando peor estaba.

Hugo Duro (5)

Salió con la tarea de finalizar algunas de las oportunidades que estaba generando el Valencia, pero no terminó de disponer de ninguna clara.

Raba (5)

Fue un cambio de refresco buscando, además, un buen pie. Puso buenos balones al área.

Santamaría (4,5)

Aportó más bien poco desde que entró

Jesús Vázquez (5)

Tuvo en sus botas el gol de la victoria en el 94', pero no enganchó bien la volea.