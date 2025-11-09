Rioja: "Estoy totalmente convencido de que vamos a salir"
El Valencia CF empata 1-1 frente al Real Betis en Mestalla gracias a un gol de Rioja, que reivindicó la actitud del equipo y pidió confianza de cara al futuro
El extremo del Valencia Luis Rioja señaló tras empatar en Mestalla ante el Betis que está plenamente convencido de que el equipo va a conseguir salir de la zona baja de la clasificación.
"Estoy totalmente convencido de que el equipo va a salir. La realidad es la que es pero sabemos que no estamos en la posición que merecemos pero nos tenemos que quedar con las cosas buenas, minimizar los errores y creer en nosotros mismos", señaló a Movistar.
Sobre el partido indicó que "llevamos el peso pero es cierto que ellos son veloces arriba y han tenido bastantes ocasiones aunque el Valencia ha sido dominador de muchas facetas del juego. Hemos conseguido un punto aunque queríamos más y lo hemos intentado hasta el final".
"Lo que necesitamos es dar un golpe encima de la mesa y ahora se viene un partido bonito para la ciudad (con el derbi ante el Levante) y tenemos tiempo para trabajarlo en este parón", concluyó.
- Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
- Cuándo se esperan las lluvias más fuertes en Valencia: municipios y horas
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Una joven de 20 años muere atropellada por un camión de reparto en València
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Sigue en directo todos los actos homenaje del día de la dana
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana