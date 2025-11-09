Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rioja: "Estoy totalmente convencido de que vamos a salir"

El Valencia CF empata 1-1 frente al Real Betis en Mestalla gracias a un gol de Rioja, que reivindicó la actitud del equipo y pidió confianza de cara al futuro

Luis Rioja ha marcado el gol del empate en Mestalla ante el Betis.

Redacción Levante-EMV

El extremo del Valencia Luis Rioja señaló tras empatar en Mestalla ante el Betis que está plenamente convencido de que el equipo va a conseguir salir de la zona baja de la clasificación.

"Estoy totalmente convencido de que el equipo va a salir. La realidad es la que es pero sabemos que no estamos en la posición que merecemos pero nos tenemos que quedar con las cosas buenas, minimizar los errores y creer en nosotros mismos", señaló a Movistar.

Sobre el partido indicó que "llevamos el peso pero es cierto que ellos son veloces arriba y han tenido bastantes ocasiones aunque el Valencia ha sido dominador de muchas facetas del juego. Hemos conseguido un punto aunque queríamos más y lo hemos intentado hasta el final".

"Lo que necesitamos es dar un golpe encima de la mesa y ahora se viene un partido bonito para la ciudad (con el derbi ante el Levante) y tenemos tiempo para trabajarlo en este parón", concluyó.

