El Valencia viajará a Cartagena en busca del billete a dieciseisavos de final

El Valencia CF ha conocido este mediodía, en el sorteo celebrado en el Salón Luis Aragonés de la sede de la Federación de Las Rozas, a su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey. Los de Carlos Corberán tratarán de eliminar al FC Cartagena y acceder a los dieciseisavos de final de un torneo del KO que a los valencianistas no se les ha dado mal en los últimos años. Campeones en 2019, año del Centenario, y finalistas con José Bordalás como entrenador en 2022.

El criterio de proximidad geográfica en el sorteo dividió el mapa de España en dos e hizo que al Valencia solo le pudiera tocar en suerte un conjunto de la 'suigéneris' parte sur del país. La eliminatoria, a partido único, se disputará en el estadio del equipo de inferior categoría. En el caso de los valencianistas, estos deberán desplazarse a Cartagonova, campo donde juega sus partidos en Primera Federación el Cartagena. Insertado en el grupo B, los cartageneros son segundos tras el filial del Atlético de Madrid y aspirantes al ascenso tras el descenso desde Segunda división de la pasada campaña.

Horario por confirmar

A falta de la confirmación exacta del horario oficial del enfrentamiento, el encuentro tendrá lugar durante la primera semana de diciembre, en uno de estos tres días: martes 2, miércoles 3 o jueves 4 del último mes del año. Los partidos se jugarán en la franja horaria entre de entre las 19:00 horas y las 21:00 horas de dichos días.

Un Primera ausente, el Oviedo

En la primera fase, la gran sorpresa fue la caída de un Primera, el Real Oviedo, colista de la categoría, a manos del reciente campeón de la Copa Federación, el Ourense CF, equipo de Primera Federación. Los orensanos vencieron en la final, precisamente, a los alicantinos Orihuela CF (3-0).

Al igual que en el anterior sorteo, los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España a principio de año -Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic- no han estado en el bombo de la suerte.

En liza, a falta de los cuatro de la Supercopa, hay un total de 56 clubes, repartidos entre Primera, Segunda, Primera RFEF, Segunda RFEF, Tercera RFEF y Copa Federación. A los 28 clasificados, se les unirán en los dieciseisavos se unirán Madrid, Atlético, Athletic y Barcelona para totalizar 32 en el próximo sorteo.

Eliminatorias

Estos son los enfrentamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey:

Portugalete - Alavés

Ourense - Girona

Reus - Real Sociedad

Sant Andreu - Celta

Atlético Baleares - Espanyol

Ebro - Osasuna

Numancia - Mallorca

Sabadell - Deportivo

Pontevedra - SD Éibar

Ferrol - Huesca

Cultural Leonesa - Andorra

Zaragoza - Burgos

Cieza - Levante

Extremadura - Sevilla

Quintanar del Rey - Elche

Navalcarnero - Getafe

Torrent - Betis

Antoniano - Villarreal

Ávila - Rayo Vallecano

Cartagena - Valencia