El ‘caso Dimitrievski’ incendia el vestuario desde Macedonia

El ‘caso Dimitrievski’ ha explotado. Las polémicas declaraciones del portero del Valencia CF denunciando que Julen Agirrezabala juega por contrato «sí o sí» no han sentado bien al club, al entrenador Carlos Corberán y a la plantilla, según ha podido saber este periódico. Todos los estamentos del club entieden que sus palabras señalando al técnico y a un compañero están fuera de tono sobre todo porque no se ajustan a la realidad y porque además son muy inoportunas. El macedonio ha ‘disparado’ contra todos en un momento de crisis que exige unión y priorizar lo colectivo a lo individual. El malestar es comprensible y obligará al guardameta a dar explicaciones a su vuelta de la concentración de su selección.

Dimitrievski ha denunciado en su país que «no hay competencia» con Agirrezabala porque el vasco tiene que «jugar sí o sí». «Esta temporada llegó un segundo portero con opción de contrato que debería jugar el 30% de los partidos. Me quedé impactado. Significaba que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendría que pagar penalizaciones». Esta afirmación no ha gustado ni al club y ni al vestuario porque señala y pone en duda la profesionalidad de Corberán y el propio Julen. Las decisiones del entrenador son exclusivamente deportivas. Nadie tiene asegurada la titularidad. Lo único que contempla el contrato de cesión de Julen es una penalización económica siempre y cuando juegue menos del 30%, tal como desveló en cifras Dimitrievski. Una práctica habitual en el mundo del fútbol.

Corberán tiene claro que Julen ha sido titular en todas las jornadas de LaLiga porque lo considera mejor. El técnico ya demostró la temporada pasada en el ‘caso Sadiq’ que el rendimiento está por encima de cualquier cláusula. El nigeriano fue protagonista hasta el final de la temporada a pesar de su cláusula por minutos que obligaba a pagar una cantidad económica mayor. ¿Ha empezado el macedonio a tensar la cuerda y preparar el mercado de invierno? Todo parece formar parte de una estrategia.