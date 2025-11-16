Valencia CF: Filial por y para el primer equipo

En las últimas temporadas, la Academia VCF se ha convertido en la tabla de salvación del Valencia CF. La participación de futbolistas formados en la casa ha sido clave en momentos en los que el escudo del club ha coqueteado con las últimas posiciones de la Liga y un descenso de categoría. A pesar de que el plan, en un club sin una inversión clara en busca de las competiciones UEFA, pasa continuar abasteciendo la partida de ingresos con ventas de canteranos, como admitió Ron Gourlay el pasado 6 de octubre, el CEO de Fútbol reafirmó la idea de que el "talento local" tiene que seguir siendo ayuda inmediata del primer equipo.

"La Academia tiene una enorme importancia para la sostenibilidad y el desarrollo del talento local, pensamos a largo plazo", dijo el ejecutivo escocés. Un auxilio que ha sido esencial en el último lustro y que el propio técnico del Valencia CF Mestalla, Miguel Ángel Angulo, aseguró en público que debe seguir siéndolo. "La prioridad es ayudar al primer equipo", comentó tras el empate de principios de noviembre con el Torrent.

Reserva de piezas en la derrota ante la UD Poblense

Los hechos acompañan a las palabras. Este domingo, el filial ha reservado piezas que el conjunto de Carlos Corberán puede necesitar en las próximas semanas, mientras no se confirmen los regresos a la convocatoria de profesionales lesionados como Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, Filip Ugrinic o Largi Ramazani. Frente a la UD Poblense, partido en el que se cayó por la mínima, Angulo limitó los minutos en el mediocentro a Lucas Núñez, que solo jugó en los primeros 45 minutos del encuentro, dejando su sitio al prometedor Jaume Durà.

Incluso, el plan de prevención de daños fue más allá. David Otorbi, extremo que jugó como titular en la Copa, no viajó a tierras mallorquinas. Tampoco, los defensas centrales que están supliendo en las citaciones de Corberán las bajas de Diakhaby y Foulquier, Rubén Iranzo, capaz de actuar como central o lateral diestro, y Alejandro Panach.

Los jóvenes estarán este lunes en la vuelta a los entrenamientos del primer equipo, al que le espera una semana corta de trabajo y preparación del derbi del viernes ante el Levante en Mestalla (21:00 horas).

Situación explicada y asumida por Angulo

Lo visto este domingo con el filial ha sido una situación que ya explicó Angulo tras el 2-2 de hace dos semanas con el Torrent CF. Entonces, el técnico del filial avanzó una buena relación con el míster del primer equipo y prefirió no lamentarse de las ausencias de jugadores de calidad como Otorbi, Panach y Lucas Núñez, presentes en las citaciones con los mayores ante Villarreal, Real Madrid y Betis.

Por el momento, los minutos en Liga no han llegado para los jóvenes canteranos, si bien, el entrenador los ha necesitado como alternativas ante cualquier inconveniente a causa de las lesiones. Panach e Iranzo cubren los huecos en defensa; Núñez, el del ausente Ugrinic, por molestias en la rodilla, y Otorbi, el de Ramazani.

A principios de mes, Miguel Angulo se refirió así a la relación y los planes conjuntos de club con el primer equipo. "Al primer equipo tenemos que ayudarle en todo lo que necesite, y ahora más aún, con la situación en la que nos encontramos. Evidentemente, entre Carlos y yo hay una completa comunicación. Intentamos agilizar todos los procesos de subidas y bajadas de jugadores. Lo mismo hago con Óscar, el entrenador del juvenil A, para que todo sea dinámico", comentó.

Miguel Angulo, entrenador del filial / VCF Media

"La prioridad es ayudar al primer equipo. Y es buena, no nos podemos quejar, él (Corberán) también se siente comprometido por la situación del filial y en muchas ocasiones trata de ayudarnos, pero queremos que el primer equipo tenga mejor clasificación y ayudarles en lo que sea, en el debut de jugadores, en la convocatoria, en lo que haga falta. Ron Gourlay y Luis Martínez son los interlocutores sobre lo que pasa en la Academia VCF. Ron está al tanto de todo, y Luis Martínez es el intermediario y comunicador para todo lo que nos pueda suceder, para lo que necesitemos", argumentó el técnico del filial.

Tras once jornadas en el grupo 3 de la Segunda Federaciñon, el Valencia Mestalla es penúltimo de la tabla con apenas ocho puntos, a cinco tanto de la salvación como de la promoción.