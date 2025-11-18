Exhibición de la joya marroquí del Valencia en el Mundial sub-17

El delantero del Juvenil B del Valencia CF, Ismail El Aoud, sigue avanzando rondas en el Mundial sub-17 y ya se está convirtiendo en una de las sensaciones del torneo. La selección marroquí ha vencido a Mali en los octavos de final con un marcador de 3-2, en el que el propio Aoud fue clave. El jugador valencianista certificó un doblete, anotando los dos goles que le dieron el pase a cuartos a 'Los Leones del Atlas'.

Un inicio complicado

El torneo no comenzó bien para el combinado africano, pues se estrenaron con una derrota ante Japón por 2-0 y, además, salieron derrotados por 6-0 en la segunda ronda frente a Portugal. "En el hotel, fue difícil levantar el ánimo del grupo, ser positivo, decirles a los jugadores que aún podían lograr algo después de dos derrotas", admitió Nabil Baha, seleccionador. Sin embargo, Marruecos se rehizo del traspié inicial y consiguió pasar la fase de grupos como uno de los mejores terceros tras golear 16-0 a Nueva Caledonia.

Con el avanzar de los días, el conjunto marroquí fue olvidando los 'fantasmas' del inicio. En dieciseisavos de final se enfrentaron a Estados Unidos, una selección que había ganado los tres partidos en la fase de grupos y que comenzaba a postularse como una de las posibles contendientes al torneo, no obstante, los africanos se llevaron el duelo en penaltis y ahora, tras eliminar a Mali ya piensan en el duelo de cuartos de final.

Marruecos 3-2 Mali

El partido ha sido parejo durante los 90 minutos, en gran medida por la buena actuación del combinado marroquí, pues han firmado su mejor encuentro hasta el momento en el Mundial. El cuadro de Mali ha gozado de más oportunidades para llevarse la eliminatoria y ha tenido más posesión de balón, sin embargo, Marruecos ha sido un poco más efectiva en sus disparos, debido especialmente a un estelar Ismail El Aoud. El atacante ha anotado un cabezazo para deshacer la igualada y poner el 2-1 en el electrónico y minutos después ha marcado un auténtico golazo de volea desde fuera del área para colocar el 3-1.

Rival en cuartos

Marruecos ya conoce cuál será su rival en cuartos de final del Mundial sub-17. En la siguiente ronda del torneo se medirá a la siempre temida Brasil, que aún sigue invicta en el campeonato. La selección 'carioca' pasó como primera de grupo con siete puntos y en octavos ha eliminado a otro de los 'gallos' del torneo, el combinado francés. La 'verdeamarelha' ha pasado en la tanda de penaltis frente a Francia y, a falta de tres partidos para coronarse como campeón, Marruecos ya está centrada en la eliminatoria ante Brasil.