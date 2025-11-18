Mista y Mora ‘resuelven’ la polémica del derbi de 2005

¿Fue gol? Veinte años después todavía se sigue hablando de una de las jugadas más polémicas en la historia del derbi entre el Valencia CF y el Levante UD. El exdelantero del Valencia CF Miguel Ángel Ferrer Mista y el exportero del Levante UD Juan Luis Mora rememoraron ayer el gol fantasma que ambos protagonizaron en el derbi de la ciudad disputado en Mestalla hace dos décadas, gracias a un acto organizado por la Asociación de Prensa Deportiva de València y presentado por Inma Lidón en el Hotel Novotel Valencia Lavant.

Aquel 8 de enero de 2005, el Valencia se adelantó con un gol de Baraja. Seis minutos después llegó el de Mista, tras un cabezazo que el portero rechazó, y que tras dar en el palo, para unos cayó dentro de la portería, y para otros no atravesó la línea de gol. El árbitro Teixeira Vitienes dio validez al remate de Mista al considerar que el balón había traspasado la línea.

El gol fantasma acabó por ser determinante puesto que el gol del granota Edwin Congo solo sirvió para recortar distancias. Al final, 2-1. Ha pasado mucho tiempo, pero Mista y Mora se mantienen firmes en sus opiniones. Para Mista el balón entró. Para Mora sigue teniendo claro que no.

El entonces portero del Levante Mora, lo recuerda como si fuera ayer: «El segundo gol, el de la polémica, es una falta lateral que entra Miguel al segundo palo, yo la rechazó y cae en línea... Mi acto reflejo fue quedarme porque tuvo claro que estaba dentro, la lástima es que todos los adelantos del fútbol tecnológicos no habían llegado al fútbol. En esta época no hubiera pasado con el reloj de gol. Fue una lástima porque podíamos haber empatado y sumar un punto contra el Valencia. Mis brazos están dentro pero el balón se queda fuera», insistía.

A Mista no le hizo falta volver a verlo repetido por televisión. Desde aquella noche tiene claro que el balón entró: «Yo veo el balón dentro y lo celebro, si suena la flauta bien... Yo remato hacia abajo y creo que entra, yo me digo... ha sido gol. Yo soy el que peor visión tiene, la inercia mía es rematar y pienso que es gol. El resto del estadio también vio gol. Nadie puso en tela de juicio que no había sido. Me preguntaron en el banquillo y les dije que si y ahí se acabó todo. Ninguno compraba el periódico, pero todos veíamos todo», recordaba.

Aquella jugada polémica se hizo viral cuando todavía no existía el concepto viral gracias a la portada de la edición escrita de Superdeporte («Entró») con una fotografía de Paco Calabuig que dio mucho que hablar. Así lo recuerda el entonces redactor jefe del diario deportivo Carlos Bosch: «Es la penúltima de Vicente Bau, la decisión fue suya. Recuerdo perfectamente, la redacción de Super estaba al lado de Mestalla y llegaron los fotógrafos. ¡Recuerdo que Paco Calabuig me dijo que tenía la foto! Pues veinte años después seguimos hablando de esa foto. Bau, que ha sido maestro para muchos, decidió hacer la portada de ‘Entró’. Hasta Ismael Algarra que es del Levante UD estaba en contra y alimentaba la conspiración. Hubo gente que decía que la foto estaba manipulada. Fue una portada que se viralizó cuando todavía no existía el concepto viral. ¿Si hoy la habría hecho? Sí», decía seguro.

Sin tecnología VAR todavía

El excolegiado Vicente Lizondo Cortés también dio su punto de vista como árbitro. En aquel partido todavía no había tecnología.»El balón lleva un chip y si el balón traspasa la línea de gol alerta al árbitro. Algún caso ha dado error, pero es bastante fiable. La regla dice que el balón tiene que estar completamente dentro. En la jugada de la polémica, el asistente sale corriendo hacia el centro del campo porque considera que es gol, pero es una intuición más que una visión. Sin tecnología, esto podía suceder el viernes

El presidente de la Asociación de Futbolistas Fernando Giner aportó una nueva visión: puede haber fuera de juego posicional de Baraja. «El gol es claro, lo que pasa es que hoy con los medios técnicos... es fuera de juego. Es fuera de juego Baraja e influye en el juego», decía con su habitual sentido del humor.