Pepelu espera con "ganas" un derbi "especial por todo"

Valencia y Levante volverán a vivir el derbi del 'Cap i Casal'... 1300 días después. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde el último choque entre ambos en Primera división, disputado el 30 de abril de 2022, también, como en la noche del próximo miércoles, en el estadio de Mestalla. Entonces, un jugador hoy valencianista llevaba la camiseta granota: José Luis García Vayá, Pepelu.

Criado en el Levante UD, del que fue una de las joyas de la corona, la afición levantinista no entendió que en el verano de 2023 se marcha rumbo al vecino, al eterno rival en la ciudad. Entrevistado en VCF Radio, Pepelu no entra en pormenores, pero afirma que espera el partido con "muchas ganas". "Es muy especial por todo lo que significa. Es un partido diferente para la ciudad, para mí, estoy con muchas ganas de que llegue el día", indica.

El 1-1 del 30 de abril de 2022, con el Levante luchando por una supervivencia en la Liga que a la postre no consiguió, fue su "primer y único derbi en Primera con el Levante". "Recuerdo un partido muy igualado. Nosotros buscábamos la salvación e intentamos ganar de todas las formas, fue un derbi en todos los sentidos, estuvo muy bien", dice en la actualidad.

El medio vaticina un derbi igualado

"Espero un partido igualado. El Levante es un buen equipo y compite bien. Un derbi es diferente al resto de los partidos. Habrá mucha disputa, tenemos que tener el poso que requiere el partido y llevarlo a nuestro terreno potenciando nuestras virtudes", analiza el centrocampista alicantino de 27 años.

Respecto a la situación en la clasificación de ambos equipos -el Valencia con un punto más que el Levante, que está inmerso en zona de descenso-, el jugador considera que no se pensará en la tabla durante el juego. "Los dos estamos en puestos parecidos. No vamos a pensar en la clasificación, sino en ganar el derbi. Tenemos que ser el Valencia del día del Betis, ser ofensivos, valientes e ir a por el partido", afirmó.

Un objetivo, el de lograr los tres puntos en la Liga por fin después de más de dos meses sin hacerlo, en el que para Pepelu la ayuda de la afición se antoja clave. "Siempre lo decimos, Mestalla es diferencial. En días grandes, como un derbi, además lo hará desde el inicio. Al rival le tiene que intimidar un poco. Estamos muy agradecidos a nuestra afición y vamos con la intención de darles un triunfo", señaló.

El Levante no sabe lo que es ganar en Mestalla, un estadio que se le ha dado especialmente mal, aunque Pepelu cree que es algo generalizado en el fútbol español. "Este es un campo complicado para todos, no solo para ellos. Se ha demostrado históricamente, y aquel día del 1-1 en 2022 también lo fue para el Levante", terminó.