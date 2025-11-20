Corberán anuncia una sanción económica para Dimitrievski
El macedonio ha pedido disculpas al cuerpo técnico y a sus compañeros en una reunión individual y otra colectiva
"Sus declaraciones son erróneas e incorrectas porque el el Valencia CF nadie juega o deja de jugar por contrato"
Andrés García/Pau Pardo
El técnico del Valencia CF Carlos Corberán se ha reunido este jueves con su portero Stole Dimitrievski con motivo de sus polémicas declaraciones en las que denunciaba que su compañero Julen Agirrezabala jubaba "sí o sí" por contrato. El técnico ha desvelado en sala de prensa el contenido de las reuniones que han tenido lugar este jueves por la mañana en la ciudad deportiva de Paterna.
Corberán se ha reunido primero con el portero de forma individual y posteriormente se ha producido una charla coelctiva con el resto de jugadores de la plantilla. El técnico ha reconocido que el macedonio ha pedido disculpas tanto al cuerpo técnico como al vestuario y ha anunciado que el portero tendrá una sanción económica estipulada dentro del regimen interno del vestuario. El macedonio ha cometido una infracción del código disciplinario de conducta señalando de forma pública a Corberán y Agirrezabala y será sancionado. Deportivamente, Corberán da por zanjado el tema.
"Para nosotros el tema de estas dos semanas son 100% el partido de mañana. Stole ha vuelto y hemos podido hablar primero de manera individual y luego en el vestuario con todos. El jugador ha pedido disculpas porque sus declaraciones son erróneas e incorrectas porque el el Valencia CF nadie juega o deja de jugar por contrato. Él es consciente y ha pedido disculpas al vestuario y al staff. Yo me rijo por el régimen interno y tendrá la sanción económica que corresponde y con ello doy por zanjada la cuestión de Dimitrievski".
¿Jugará la Copa?
Preguntado por si Cristian Rivero será el portero titular en la próxima eliminatoria de la Copa, Corberán ha dejado claro que el 'caso Dimitrievski' está zanjado deportivamente y que "hablarte de un partido que no es el Levante no está en mi cabeza".
