Dimitrievski, a su vuelta: "No tengo nada que decir"

El futbolista macedonio Stole Dimitrievski aterrizó ayer en València en completo silencio tras su participación en el partido clasificatorio para el Mundial de 2026, en el que encajó una dura derrota por 7-1 ante Gales. Su llegada estaba rodeada de expectación después de las polémicas declaraciones que ofreció en un medio de comunicación macedonio, en las que cuestionaba a su entrenador, Carlos Corberán, y afirmaba que Julen Agirrezabala juega por una cláusula contractual. En el aeropuerto, el guardameta evitó responder a las preguntas y se limitó a afirmar: «No tengo nada que decir». El jugador tiene pendiente una reunión con Corberán para analizar el alcance de sus palabras. El ‘caso Dimitrievski’ ha encendido las alarmas en el Valencia CF.

Sus declaraciones han molestado profundamente en el club y en el cuerpo técnico. En estos próximos días, tras su regreso de la concentración con Macedonia, el portero deberá ofrecer explicaciones directamente al técnico, a quien señaló de forma explícita, y también a su compañero.

En el Valencia CF se manejan tres rutas de actuación: darle un toque de atención y que se disculpe; ponerle una sanción interna prevista en el reglamento del club e imponerle con un castigo deportivo que pasaría porque no juegue ni en la Copa del Rey.